Уголовное дело по факту гибели двух человек заведено в Приморье

Сотрудники следственного управления на транспорте СК РФ вчера завели уголовное дело по факту гибели двух человек. Трагедия произошла в результате падения дельтаплана недалеко от города Находка, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.



По предварительным данным ведомтсва, 18 августа в период с 18:00 до 20:00 мужчина 49 лет совместно со своей сестрой совершил полет на дельтаплане, не имея свидетельства пилота.



В результате действий пилота по неустановленной причине произошло падение дельтаплана. Мужчина и его сестра погибли. В данный момент сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Возможно, причиной крушения стали нехватка опыта и знаний, необходимых для управления сверхлегким пилотируемым воздушным судном.