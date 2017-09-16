Эксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестиций

В числе особых задач национального масштаба Росрыболовство обозначило перед рыбаками Дальнего Востока развитие промысла новых перспективных объектов – сардины иваси и скумбрии. О том, как на Дальнем Востоке выполняют призыв правительства, сообщает ЕНВ.

Нужно отметить, что последний раз пик вылова иваси пришелся на 80-е годы. Тогда максимальный годовой улов всех стран достиг 4,5 млн. тонн. Следующий виток интенсивного развития популяций сардины-иваси начался в 2015 году и предположительно продлится до 2030-х годов.

Управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов отметил, что поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестиций и организационных усилий, а главное, влекут серьезные риски при организации промысла новых биоресурсов, строительстве новых судов либо производстве и продвижении новой продукции глубокой переработки.

"Иваси – очень недорогой продукт, и, если восстановится производственный потенциал, это позволит значительно снизить стоимость рыбопродукции на столах российских потребителей. Это будет самая вкусная и самая дешевая рыба, которая добывается в России", - добавил он.

Интересно, что за иваси в дальневосточные воды мигрируют и другие рыбы южных морей. Как рассказали представители отрасли, в рыбацкие сети постоянно попадаются тунцы, марлины и другие экзотические представители морской фауны, которые сами по себе могут стать перспективным объектом промышленного и любительского рыболовства.