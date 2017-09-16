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Экономика

15 сентября 2017, 16:30
Филиал "Восточный Экспресс банк" во Владивостоке

Банки Владивостока боятся панических настроений

Кибератаки – тема, табуированная для СМИ

Неосторожность пользователей порождает новые виды компьютерных преступлений. Сегодня основными угрозами кибербезопасности стали  внедрение компьютерного вируса, несанкционированный доступ к информации, ее подделку, уничтожение, блокирование, копирование и т.п. Тем не менее, финансовые учреждения отказываются говорить на эту тему, дабы избежать панических настроений, сообщает ЕНВ.

Получив неправомерный доступ к персональному компьютеру, мошенник преследует единственную цель – изъятие чужих денежных средств с банковского счета потерпевшего, то есть, совершение кражи. В частности, среди киберпреступников все более популярными становятся бот-сети для DDoS-атак. Они создаются с использованием Linux-серверов и IoT-устройств. Также, наблюдается рост количества атак на пользователей мобильных устройств, как Android, так и Apple. Очень часто мошенники задействуют и мобильный банкинг. Сегодня в России не менее 350 пользователей ежедневно становятся жертвами хищений с помощью Android-троянов. За год ущерб от этих действий составил более 348 млн. руб.

От действий мошенников страдает и сам банковский сектор. Например, в ПАО КБ "Восточный" рассказали, что собственная оценка среднего ущерба от целевой атаки на банк "Восточный" составила 60 млн. руб.

В одном из финансовых учреждений пояснили, сами банки, как правило, напрямую через интернет не работают. Они заключают договора с компаниями, служащими неким буфером между банковской структурой и пользователями, возлагая на "посредников" все риски.

Нежелание компаний предавать огласке факты взлома, обусловлено последствиями, главное из которых – сильнейший удар по имиджу и деловой репутации организации. Это привело к тому, что точно подсчитать потери от кибератак сегодня практически не возможно.

Все опрошенные во Владивостоке банки заявили, что "проблема, безусловно, существует, но, дабы избежать панических настроений, служба безопасности от комментариев на данную тему отказывается – безопасность и тишина превыше всего".

Директор консалтинговой компании "Саксес" Михаил Чупрынин:

- Банки отказываются от комментариев потому, что служба безопасности чувствует себя беспомощной. Если смотреть глобально, то сейчас у каждого второго гражданина, не зависимо от возраста, есть банковские карты, объем электронного денежного оборота неуклонно растет. С другой стороны, мошенникам взламывать коды становится все проще, способы изъятия денег, как у населения, так и у бизнеса с каждым годом приобретают все более изощренные формы, службы безопасности просто не справляются с массовым характером кибератак.

В среднем, по оценке специалистов, российские компании тратят на IТ до 3-4 % от операционных затрат. Рынок защиты от киберугроз эксперты оценивают в сумму около 60 миллиардов рублей, что менее 10 процентов от общего ИТ-рынка России.

Сотрудник одного из банков, попросивший остаться инкогнито, пояснил: любое общение службы безопасности с прессой дает возможность определенным людям выяснить, каким образом построена данная система безопасности, какие используются программные или аппаратные продукты для осуществления безопасности того или иного подразделения банка и т.п. Поэтому, табу на общение со СМИ – правило, которое нужно соблюдать, чтобы исключить возможность получить доступ к этой секретной информации.

Эксперты советуют: при подозрении на компрометацию карты следует незамедлительно сообщить об этом в банк-эмитент и заблокировать ее; ни в коем случае не записывать ПИН-код на самой карте и хранить его отдельно; подключить смс-уведомление об операциях по карте и установить лимиты на сумму денежных переводов.

Метки: банки, кибербезопасность, СМИ

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