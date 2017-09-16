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Общество

15 сентября 2017, 14:40
Атомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэль

Атомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэль

"Рязань" первым обнаружил лодку "противника" и произвел торпедную стрельбу по цели

В соответствии с планом боевой подготовки флота экипажи атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Рязань" и многоцелевой атомной подводной лодки "Кузбасс" в глубоководных морских полигонах Тихоокеанского флота провели торпедные стрельбы в дуэльной ситуации, сообщает ЕНВ.

Экипажу подводной лодки "Кузбасс" была поставлена задача обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. В роли "противника" выступал атомный подводный крейсер "Рязань", целью которого была отработка противолодочных задач. Обе лодки скрытно вышли в район проведения маневров, выполняя комплекс мер по маскировке.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань" первым обнаружил лодку "противника" и произвел торпедную стрельбу по цели. В свою очередь экипаж подводной лодки "Кузбасс" принял все меры для ухода от поражения торпедой с использованием гидроакустических помех и в ответ выпустил две торпеды.

Во время выхода в море подводники отработали задачи по поиску и скрытному слежению за субмариной условного противника, выполнили элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, совершенствовали навыки отрыва от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами (без боевых частей) с максимальным соблюдением требований безопасности. Всего было выпущено три торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом.

Метки: стрельбы, ТОФ

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