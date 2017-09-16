Старейшая в мире гигантская панда скончалась в Китае в возрасте тридцати семи лет

Самая старая в мире гигантская панда умерла в возрасте 37 лет в юго-восточной провинции Фуцзянь. Самке по имени Баси было более 100 лет по человеческим меркам, сообщает ЕНВ.

В исследовательском центре "Straits Giant Panda" в Фучжоу заявили, что Баси умерла в среду утром. По словам работников учреждения, панда страдала от цирроза печени и почечной недостаточности и с июня и не могла ходить.

Панды в дикой природе имеют средний срок жизни около 20 лет. Баси была признана Книгой рекордов Гиннеса как самая старая панда, живущая в неволе. Баси жила в неволе, так как была спасена зоологами после того, как она упала в реку. Она была названа в честь долины, где ее нашли.

Баси была сдана в аренду зоопарку Сан-Диего в 1987 году. Она развлекала миллионы посетителей своими акробатическими выступлениями, в том числе, ездой на велосипеде и исполняла трюки с мячами. Потом она вернулась в Китай. Баси также стала моделью для талисмана для Первых Азиатских игр в Китае.

Отметим, что в прошлом году в Гонконге усыпили панду по имени Цзя Цзя, которой было 38 лет. Также в июне нынешнего года скончалась панда Сусу, которой было 34 года.