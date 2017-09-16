Теракт и нападение боевиков произошло в Таиланде

В результате взрывов у дороги и последующих столкновений сила правопорядка с боевиками погибли двое полицейских, еще 25 человек были ранены на юге Таиланда. Тайские военные подозревают мусульманских повстанцев в совершении этого преступления, сообщает ЕНВ.

Взрывы произошли в четверг утром в провинции Яла, расположенной недалеко от границы с Малайзией. Первая бомба взорвалась, когда проезжал конвой военных и полицейских машин. Затем последовало столкновение с боевиками.

Второй взрыв произошел после того как солдаты начали исследовать этот участок. Видеоматериалы, транслируемые местными СМИ, показывают, что многие полицейские и военнослужащие собираются на месте и попадают под второй взрыв. Военные рассматривают эти взрывы как террористическое нападение исламских повстанцев, выступающих за независимость от Таиланда.