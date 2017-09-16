Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

15 сентября 2017, 14:00
Госавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов

Госавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов

В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг

С 18 сентября в понедельник, вторник и среду в городах: Владивосток, Уссурийск и Находка для осуществления регистрационно-экзаменационных действий будут приниматься только граждане, записавшиеся через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" . В г.Арсеньев "выделенными днями" являются понедельник и вторник, сообщает ЕНВ.

Прием граждан, записавшихся на единый портал посредством контактного телефона, с помощью сотрудника Госавтоинспекции (позвонив в регистрационное подразделение), и "электронной" очереди - производиться не будет. Воспользоваться данными услугами граждане смогут в четверг и пятницу (с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00)). Напомним, в данном случае вы не имеете права воспользоваться скидкой 30% при уплате государственной пошлины. Скидка в 30% предоставляется только физическим лицам, и только в случае подачи заявления на получение государственной услуги и оплаты государственной пошлины на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

 График работы:

  • Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);
  • Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);
  • Среда с 08:00 до 12:00. 

Осмотр транспортных средств, производится на смотровой площадке.

В понедельник, вторник (с 07.45-17.00, перерыв с 12.00-13.00) и среду (с 07.45-12.00) - осмотр транспортных средств только для категории граждан, предварительно записавшихся через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В четверг и пятницу с 07.45-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00 – для всех категорий граждан.

Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию автомототранспортных средств через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке:

  • Заявитель с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прибывает в регистрационное подразделение в выбранный день и время;
  • Заявитель подает документы на регистрацию в окно приема, в которое записался (без очереди, по выбранному времени).
  • После приема документов заявитель проходит осмотр транспортного средства вне очереди на специально выделенном месте площадки осмотра.
  • Заявитель сдает заявление с отметкой об осмотре транспортного средства в окно приема (где сдавал документы) и ожидает выдачи документов;
  • Заявитель получает документы;
  • После получения готовых документов, заявитель закрепляет государственные номерные знаки на транспортное средство. Процедура оформления автомобиля закончена.

 В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Метки: Госавтоинспекция, Госуслуги

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Уголовное дело по факту гибели двух человек заведено в ПриморьеУголовное дело по факту гибели двух человек заведено в Приморье
вчера, 17:30
Трагедия произошла в результате падения дельтаплана
Атомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэльАтомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэль
вчера, 14:40
"Рязань" первым обнаружил лодку "противника" и произвел торпедную стрельбу по цели
Штраф за непропуск пешехода в России вырастет почти в два разаШтраф за непропуск пешехода в России вырастет почти в два раза
вчера, 13:20
Сейчас штраф за непропуск пешехода составляет 1,5 тысячи рублей

Последние новости

В результате пожара в исламской школе в Куала-Лумпуре погибли 25 человекВ результате пожара в исламской школе в Куала-Лумпуре погибли 25 человек
вчера, 18:20
Возгорание в школе-интернате произошло ранним утром
Банковские карты для детей: плюсы и минусыБанковские карты для детей: плюсы и минусы
вчера, 18:00
Детский банкинг в России делает первые, но уверенные шаги
Эксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестицийЭксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестиций
вчера, 17:00
До недавних пор промыслом сардины иваси и скумбрии на Дальнем Востоке практически никто не занимался

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.09.2017 21:20
В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей 1
06.09.2017 22:30
Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли 1
09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+