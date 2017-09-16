Госавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов

С 18 сентября в понедельник, вторник и среду в городах: Владивосток, Уссурийск и Находка для осуществления регистрационно-экзаменационных действий будут приниматься только граждане, записавшиеся через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" . В г.Арсеньев "выделенными днями" являются понедельник и вторник, сообщает ЕНВ.

Прием граждан, записавшихся на единый портал посредством контактного телефона, с помощью сотрудника Госавтоинспекции (позвонив в регистрационное подразделение), и "электронной" очереди - производиться не будет. Воспользоваться данными услугами граждане смогут в четверг и пятницу (с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00)). Напомним, в данном случае вы не имеете права воспользоваться скидкой 30% при уплате государственной пошлины. Скидка в 30% предоставляется только физическим лицам, и только в случае подачи заявления на получение государственной услуги и оплаты государственной пошлины на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

График работы:

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);

Среда с 08:00 до 12:00.

Осмотр транспортных средств, производится на смотровой площадке.

В понедельник, вторник (с 07.45-17.00, перерыв с 12.00-13.00) и среду (с 07.45-12.00) - осмотр транспортных средств только для категории граждан, предварительно записавшихся через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В четверг и пятницу с 07.45-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00 – для всех категорий граждан.

Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию автомототранспортных средств через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке:

Заявитель с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прибывает в регистрационное подразделение в выбранный день и время;

Заявитель подает документы на регистрацию в окно приема, в которое записался (без очереди, по выбранному времени).

После приема документов заявитель проходит осмотр транспортного средства вне очереди на специально выделенном месте площадки осмотра.

Заявитель сдает заявление с отметкой об осмотре транспортного средства в окно приема (где сдавал документы) и ожидает выдачи документов;

Заявитель получает документы;

После получения готовых документов, заявитель закрепляет государственные номерные знаки на транспортное средство. Процедура оформления автомобиля закончена.

В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.