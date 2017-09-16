Госавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов

В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг
С 18 сентября в понедельник, вторник и среду в городах: Владивосток, Уссурийск и Находка для осуществления регистрационно-экзаменационных действий будут приниматься только граждане, записавшиеся через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" . В г.Арсеньев "выделенными днями" являются понедельник и вторник, сообщает ЕНВ.
Прием граждан, записавшихся на единый портал посредством контактного телефона, с помощью сотрудника Госавтоинспекции (позвонив в регистрационное подразделение), и "электронной" очереди - производиться не будет. Воспользоваться данными услугами граждане смогут в четверг и пятницу (с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00)). Напомним, в данном случае вы не имеете права воспользоваться скидкой 30% при уплате государственной пошлины. Скидка в 30% предоставляется только физическим лицам, и только в случае подачи заявления на получение государственной услуги и оплаты государственной пошлины на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
График работы:
Осмотр транспортных средств, производится на смотровой площадке.
В понедельник, вторник (с 07.45-17.00, перерыв с 12.00-13.00) и среду (с 07.45-12.00) - осмотр транспортных средств только для категории граждан, предварительно записавшихся через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В четверг и пятницу с 07.45-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00 – для всех категорий граждан.
Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию автомототранспортных средств через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке:
В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.
Метки: Госавтоинспекция, Госуслуги