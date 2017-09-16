Штраф за непропуск пешехода в России вырастет почти в два раза

Правительство России предлагает повысить штрафы для водителей, которые не пропустили пешехода на зебре. Соответствующий законопроект рекомендован Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству к принятию во втором чтении, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Законопроект разработан во исполнение поручений президента и Правительства. Предлагается повысить административную ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Необходимость повышения штрафов обусловлена ростом количества дел о правонарушениях этой категории. За 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года произошло 19 392 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человек.

Сейчас штраф за непропуск пешехода составляет 1,5 тысячи рублей. Предлагается повысить его верхний предел до 2,5 тысячи рублей.

По словам первого заместителя председателя Комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, размер штрафа будет определяться "водительской историей" — тем, насколько дисциплинированно вёл себя водитель на дороге. Вместе с тем, отметил депутат, надо не только ужесточать ответственность для водителей, но и повышать дисциплину пешеходов.

После введения штрафа за непропуск на пешеходном переходе граждане "ведут себя беспечно" и часто переходят дорогу, не глядя по сторонам и не учитывая, что тормозной пути машины составляет несколько десятков метров, подчеркнул Вячеслав Лысаков.