Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

15 сентября 2017, 13:20
Штраф за непропуск пешехода в России вырастет почти в два раза

Штраф за непропуск пешехода в России вырастет почти в два раза

Сейчас штраф за непропуск пешехода составляет 1,5 тысячи рублей

Правительство России предлагает повысить штрафы для водителей, которые не пропустили пешехода на зебре. Соответствующий законопроект рекомендован Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству к принятию во втором чтении, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Законопроект разработан во исполнение поручений президента и Правительства. Предлагается повысить административную ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Необходимость повышения штрафов обусловлена ростом количества дел о правонарушениях этой категории. За 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года произошло 19 392 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человек.

Сейчас штраф за непропуск пешехода составляет 1,5 тысячи рублей. Предлагается повысить его верхний предел до 2,5 тысячи рублей.

По словам первого заместителя председателя Комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, размер штрафа будет определяться "водительской историей" — тем, насколько дисциплинированно вёл себя водитель на дороге. Вместе с тем, отметил депутат, надо не только ужесточать ответственность для водителей, но и повышать дисциплину пешеходов.

После введения штрафа за непропуск на пешеходном переходе граждане "ведут себя беспечно" и часто переходят дорогу, не глядя по сторонам и не учитывая, что тормозной пути машины составляет несколько десятков метров, подчеркнул Вячеслав Лысаков.

Метки: пешеходы, правительство, штрафы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Уголовное дело по факту гибели двух человек заведено в ПриморьеУголовное дело по факту гибели двух человек заведено в Приморье
вчера, 17:30
Трагедия произошла в результате падения дельтаплана
Атомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэльАтомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэль
вчера, 14:40
"Рязань" первым обнаружил лодку "противника" и произвел торпедную стрельбу по цели
Госавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктовГосавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов
вчера, 14:00
В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг

Последние новости

В результате пожара в исламской школе в Куала-Лумпуре погибли 25 человекВ результате пожара в исламской школе в Куала-Лумпуре погибли 25 человек
вчера, 18:20
Возгорание в школе-интернате произошло ранним утром
Банковские карты для детей: плюсы и минусыБанковские карты для детей: плюсы и минусы
вчера, 18:00
Детский банкинг в России делает первые, но уверенные шаги
Эксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестицийЭксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестиций
вчера, 17:00
До недавних пор промыслом сардины иваси и скумбрии на Дальнем Востоке практически никто не занимался

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.09.2017 21:20
В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей 1
06.09.2017 22:30
Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли 1
09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+