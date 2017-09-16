КНДР провела очередной запуск ракеты

Японское правительство сообщило о том, что баллистическая ракета, запущенная с территории Северной Кореи, пролетела над северной Японией и упала в Тихом океане в 2200 километрах к востоку от Хоккайдо сегодня, в пятницу утром, сообщает ЕНВ.

Официальные лица Северной Кореи пока никак не прокомментировали это событие. Некоторые детали запуска выясняются до сих пор, т.к. единого взгляда на событие пока нет.

Японские официальные лица заявляют, что ракета была запущена примерно в 6:57 утра по японскому времени из Сунана, района вблизи Пхеньяна. Вероятно, ракета достигла высоты 800 километров и пролетела 3700 километров. Ракета пролетала на 1000 километров дальше, чем предыдущая, запущенная КНДР в прошлом месяце.

Министр иностранных дел Японии Фумио Касида заявил, что, судя по диапазону запущенного объекта, это, скорее всего, межконтинентальная баллистическая ракета. Между тем, американские военные утверждают, что это баллистическая ракета промежуточного радиуса действия.

Сообщается, что на территории Японии не было обнаружено обломков ракеты, ни один самолет или судно не пострадали.

Запуск ракеты произошел спустя день после того, как Северная Корея угрожала "потопить Японию ядерным оружием и погрузить США в пепел и тьму". Запуск северокорейской ракеты произошёл через две недели после того, как Пхеньян провел шестой ядерный тест.

Добавим, в ответ на шестое ядерное испытание КНДР Совет Безопасности ООН опубликовал новые санкции в отношении Северной Кореи на этой неделе. Они включают ограничение экспорта нефти в страну, запрет на экспорт текстиля и замораживание новых разрешений на работу для рабочих из КНДР за границей.