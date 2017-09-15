На "Земле леопардов" построили усадьбу

Завершено строительство усадьбы для ФГБУ "Земля леопарда" в Хасанском районе. Открытие объекта и заповедника "Кедровая падь" состоится 20 сентября, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Объединенной дирекции национального парка "Земля Леопарда" и заповедника "Кедровая падь".



Новая усадьба национального парка расположена в районе села Барабаш. В объект входят: штаб оперативного реагирования, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, гараж с масштабным автопарком, а также помещения для лекций и семинаров.



Напомним, национальный парк "Земля леопарда" площадью 262 тыс. га был создан на юго-западе Приморского края в 2012 году. Его основной задачей является охрана редчайшего обитателя тайги — дальневосточного леопарда. В настоящее время в дикой природе обитает до 80 особей леопарда, причем около 60 — на территории нацпарка. Также здесь живут около 30 особей амурского тигра.