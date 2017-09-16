Банковские карты для детей: плюсы и минусы

Что такое детский банкинг? Прежде всего, это возможность обеспечить ребенку некую финансовую грамотность с раннего возраста и стабильность в будущем. Например, открывая ребенку вклад, можно накопить деньги на образование сына или дочери. Подробнее об относительно новом финансовом рычаге, в материале ЕНВ.

Большинство современных детей получают первое представление о личных финансах еще в дошкольном возрасте. Чуть повзрослев, они уже могут самостоятельно открыть вклад или получить банковскую карту. Детский банкинг сегодня – это полноценный сегмент банковского бизнеса, который активно популяризуется в России. Сами банкиры заявляют, что в последнее время количество открытий "детских" вкладов стабильно растет.

По нормам российского законодательства, до достижения детьми 14 лет для оформления договора о вкладе родители или опекуны должны предоставить кроме собственного паспорта свидетельство о рождении ребенка. Открывают такие вклады, как правило, родители.

Большинство родителей предпочитает открывать финансовые продукты для детей, копить для них на совершеннолетие, а не предоставлять детям свободу тратить деньги и инвестировать их. 17% опрошенных россиян признались, что открывали вклады для детей и внуков, 3% — что открывали дебетовые карты в дополнение к родительской карте, а 5% — предоплаченные банковские карты.

Директор МКУ "Центр развития предпринимательства" Елена Новгородова уверена, что лимитированная карта для ребенка 10-13 лет – это логически удобная вещь. Таким образом, дети с детства учатся правильно расходовать деньги.

"Если говорить о накопительных счетах, я думаю это похоже на советские времена, когда родители копили для детей годами, в итоге деньги обесценились", - отметила она.

Другие спикеры напротив, считают, что давать ребенку карту пусть даже с ограниченным лимитом средств – небезопасно. По мнению некоторых экспертов, выдача готовых денежных карт несовершеннолетним – это прививание с детства потребительского, легкого отношения к деньгам. Поэтому, вкладывать разумнее не в смутное "банковское" будущее, а в настоящее, например, в образование ребенка.

Однако, самым популярным инструментом сегодня является пополняемый депозит, который позволяет вносить денежные средства на любую сумму и в любое время. Помимо родителей, вклад могут пополнять и бабушки, и дедушки, и другие родные, и близкие ребенка. Открыть его можно на сумму от одной тысячи рублей.

Полноценно распоряжаться таким вкладом ребенок сможет только после совершеннолетия. До этого момента деньги надежно защищены: снять их могут только родители с разрешения органов опеки и попечительства. По словам банкиров, уже с 14 лет, став обладателем паспорта, несовершеннолетние могут самостоятельно открывать депозит.

Как пояснили в ВТБ24, клиенты банка в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично заключать договоры банковского вклада, осуществлять операции по такому вкладу и расторгать договор банковского вклада. Согласие законного представителя и разрешение органа опеки и попечительства на осуществление этих операций не требуется. Пока что доля детских вкладов невелика, например, в 2016 году в банке ВТБ24 она составила менее 1%.

В Сбербанке пояснили, что за прошлый год портфель депозитов банка на имя ребенка вырос на 12%. При этом, 50% вкладов открывалось на детей в возрасте до 10 лет. Средняя сумма по такому вкладу составляет 50 тыс. рублей.

В целом, отмечают эксперты, "детский" банкинг в России делает пока первые шаги. Лишь незначительная часть российских банков может предоставить действительно качественные предложения для несовершеннолетних.