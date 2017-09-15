Китай превращает сельскохозяйственные отходы в биотопливо в рамках национального плана

Китай превращает сельскохозяйственные отходы в биотопливо для автомобилей в соответствии с общенациональной политикой по расширению использования этанола в бензине, объявленной в среду, сообщает ЕНВ.

Согласно заявлению, опубликованному Национальной комиссией по развитию КНР, к 2020 году весь бензин для транспортных средств должен содержать не менее 10 процентов этанола – возобновляемого топлива, получаемого из кукурузы и других растительных материалов.

Некоторые страны, такие как США и Бразилия, требуют, чтобы бензин содержал определенное количество этанола. США и Бразилия впервые применили этанол в качестве топлива, но в основном они производят его из кукурузы и сахарного тростника. Помимо использования запасов кукурузы, к 2025 году Китай хочет производить этанол из целлюлозы – волокон соломы, а не из семян или фруктов, т.е. так называемым "структурным путем".

Согласно заявлению, около 5% из 170 млн. тонн кукурузы Китая продаются на международном рынке каждый год, из чего может получиться 3 млн. тонн биотоплива. Кроме того, из 30 процентов соломенных стеблей и других сельскохозяйственных отходов могут производиться 20 миллионов тонн этанола.

"Мы сможем "убить двух зайцев", если Китай сможет превратить один из источников загрязнения – соломенные стебли и сельскохозяйственные отходы – в биотопливо, – комментирует ситуацию исполнительный директор энергетического новостного портала China5e.com Хан Сяопин. – В долгосрочной перспективе Китай может также уменьшить свою зависимость от импорта нефти".

Китайское правительство пытается уменьшить известную проблему загрязнения, взяв на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов и инвестировать значительные средства в электромобили. Они уже повысили содержание этанола в бензине в 11 провинциях, включая Цзилинь, Ляонин и Гуанси.

Однако, ученый-эколог из Китайской академии общественных наук Ло Йонг сказал, что план более широкого использования бензина с этанолом может на самом деле сделать загрязнения еще более серьезными. "Процесс производства этанолового бензина может также привести к вредным выбросам, – говорит он. – Результат этого плана может быть не таким хорошим, как мы думаем".

Усилия США по использованию продовольственных культур в качестве источников зеленого топлива подвергаются критике из-за повышения мировых цен на продовольствие, ухудшения качества почвы и увеличения. На это указывает специалист по энергетической политике Университета Сямынь Линь Боцян. Он также сомневается в том, что сельскохозяйственные отходы станут практическим источником для производства этанола в долгосрочной перспективе. "Нет никаких стимулов для фермеров следовать этой политике, потому что перевозка полного грузовика соломенных стеблей может стоить дороже, чем сама солома. Нефтяные компании также не хотят использовать солому для производства этанола, потому что для производства такого же количества пригодного для использования бензина требуется гораздо больше соломы, чем кукурузы. Пищевые продукты останутся основным источником получения этанола в обозримом будущем", - предсказывает эксперт.

По мнению специалистов пекинского отделения Green Peace, данная политика является правильным направлением для Китая. "Ключевой задачей является обеспечение того, чтобы любые цели на использование этанола в транспорте не приводили к использованию съедобного сырья. Это было проблемой во многих других отраслях, где поставили целью использование биотоплива", - предостерегает энергетический аналитик организации Лаури Миллювирта.