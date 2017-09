Что нового появилось в iPhone X?

12 сентября Apple представил iPhone X, новый радикально проработанный смартфон, который оставляет в прошлом традиционную домашнюю кнопку. Сделано это было для реализации полноэкранного дизайна, сообщает ЕНВ.

Вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер вышел на сцену нового зала "Космический корабль", расположенного в штаб-квартире Apple Park и представил широкой публике новый iPhone.

iPhone X будет поставляться с новым программным обеспечением iOS 11, с новыми экранными кнопками и жестами. Таким образом, в Apple заменили стандартную домашнюю кнопку, которая была основной в iPhone с момента запуска линии в 2007 году. В новом "яблочном" смартфоне появился новый анимированный эмулятор Animoji.

IPhone X будет представлен в двух цветах: сером и серебристом. Он будет доступен для предварительного заказа 27 октября, а первые продажи начнутся 3 ноября. Базовая цена установлена в 999 долларов США.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук, комментируя новинку сказал: "Это iPhone X (тен). Это самый большой скачок с самого начала производства iPhone".

Вместо нажатия кнопки "Домой" пользователи будут использовать функцию "свайпа". Чтобы перейти на главный экран им будет достаточно лишь провести пальцем по экрану и удерживать его, чтобы перейти в меню. Чтобы разблокировать устройство, необходимо коснуться экрана или поднять iPhone.

Смартфон оснащен новым дисплеем OLED Super Retina, в нем установлена новая камера True Depth для системы распознавания лиц с возможностью перехода к портретному режиму Apple. Система Face ID способна идентифицировать владельца телефона, благодаря 3D-сканированию лица. Предполагается, что эта система у большинства пользователей и будет разблокировать устройство, а также аутентифицировать платежи и вводить сохраненные пароли для входа в систему. Система Face ID может быть интегрирована в сторонние приложения.

Ранее подобные системы были использованы Microsoft для своей компьютерной линии Windows с поддержкой Windows Hello, но еще никто не вводил подобную технологию на смартфоне. IPhone X не включает сканер отпечатков пальцев Apple Touch, который впервые был представлен в 2013 году в домашней кнопке iPhone 5S. Но в Apple заявили, что их идентификатор лица будет более безопасным, чем Touch ID в 20 раз, ведь он способен различать реальное лицо пользователя благодаря камере True Depth. Он даже работает в темноте.

Остальная часть устройства в противовес Samsung Galaxy S8 изготовлена из нержавеющей стали и стекла. В этом многие видят сходство с дизайном iPhone 4. Это поразительно контрастирует с современными металлическими моделями iPhone, и еще предстоит выяснить, имеет ли он такой же уровень надежности, как конкурирующие смартфоны из стекла и металла. В Apple заявили, что стекло – самый долговечный материал для смартфона с металлическим "усилением".

IPhone X будет иметь новейший процессор Apple A11 Bionic, который поставляется с интегрированным Neural Engine для распознавания лиц. Процессор теперь имеет шесть ядер, в то время как прошлая его версия A10 имела четыре ядра. В Apple заявили, что A11 имеет на 30% более быструю графику, что уменьшает срок службы батареи на два часа по сравнению с iPhone 7. Это большая неприятность для большинства пользователей iPhone.

Apple также впервые представили беспроводную зарядку Qi для iPhone-линейки, которая использует пластину в задней части телефона, чтобы принять индуктивный заряд от встроенной беспроводной зарядки. На протяжении трех последних лет эта возможность была у пользователей конкурентов "яблочного" смартфона, в т.ч. Samsung Galaxy S, что устраняло необходимость возиться с кабелем для зарядки смартфона.

На задней панели iPhone X появилась теперь знакомая двухкамерная система Apple, которая дебютировала на iPhone 7 Plus 2016 года с одной широкоугольной камерой и одной "телекамерой", способной придать телефону двукратный оптический зум, но ориентированный вертикально, а не горизонтально. Обе камеры имеют новые 12-мегапиксельные датчики, оптическую стабилизацию изображения. В Apple также заявили, что улучшили систему обработки фотографий для получения более качественных изображений.

Часть усовершенствованной системы – это новая версия функции "Портрет", которая позволяет пользователям искусственно размывать фон. Apple также представила новые анимированные символы эмоджи, которые теперь называются "animoji". Они позволяют пользователям выбирать выражения лица для маленьких персонажей, таких как робот, лиса или единорог с использованием системы распознавания лица iPhone X. Анимоджи можно отправлять только другим пользователям Apple через приложение "Сообщения".

"iPhone X – это начало нового аппаратного направления iPhone. OLED-дисплей и новый дизайн, вероятно, будут (стандартными) для будущих моделей iPhone, но Apple должны сначала решить некоторые свои проблемы. Разноплановое внедрение технологии OLED и новый дизайн позволяют Apple неуклонно наращивать масштаб своей цепочки поставок и максимизировать прибыль. Относительно высокие цены на iPhone X являются необходимым и важным механизмом контроля спроса в ближайшем будущем", - отметил руководитель CCS Insight Бен Вуд.

Наряду с iPhone X, Apple также представили два новых смартфона – iPhone 8 и 8 Plus, которые, по сути, являются обновленными версиями iPhone 7 и 7 Plus от 2016 года, которые сами были обновлениями линий iPhone 6 и iPhone 6S 2014 года и 2015 года соответственно. Снаружи iPhone 8 и 8 Plus имеют стеклянные панели спереди и сзади, с алюминиевой полосой, подобранной по цвету. Apple заявили, что стекло на спине стало "самым прочным стеклом на любом существующем сейчас смартфоне", пытаясь опровергнуть опасения, что новый iPhone будет менее прочным, чем iPhone 7.

IPhone 8 и 8 Plus имеют новый чип A11 Bionic от Apple, но без Neural Engine, который идет для iPhone X, и оснащены улучшенными экранами с функцией True Tone, а также улучшенными динамиками. При этом, в смартфоне сохраняется кнопка "Домой" со сканером отпечатков пальцев Touch ID 2. Но в них нет системы распознавания лиц и экранного дизайна, как в iPhone X. Apple также добавили в свои сматфоны функцию Bluetooth 5.0, который, как ожидается, станет широко использоваться в следующем году для наушников и других периферийных устройств.

IPhone 8 и 8 Plus будут поставляться в трех цветах и начинаться в цене с 699 до 799 долларов США соответственно. Предварительный заказ можно будет сделать уже с 15 сентября, а первые продажи начнутся через неделю – 22 сентября. Среди "восьмерок" также будут версии 256 ГБ.

"Модели iPhone X и iPhone 8 – очень сильные дополнения к линейке продуктов Apple, которые направлены на усиление конкуренции с компанией Samsung и другими. Конкуренты будут следить за тем, как быстро Apple сможет удовлетворить спрос на iPhone X", - сказал Бен Вуд.