Заграничные плавания корейских судов резко сократились на фоне санкций

В последнее время было зафиксировано уменьшение количества северокорейских кораблей в иностранных портах, особенно в Китае, что, по-видимому, связано с продолжающимися санкциями Запада в отношении Пхеньяна из-за ракетных и ядерных программ, сообщает ЕНВ.

По данным Азиатско-Тихоокеанского портового государственного контроля (PSC), количество судов Северной Кореи, прошедших инспекции PSC в прошлом месяце, составило лишь 17, что существенно меньше 33-х, зафиксированных в августе 2016 года. Из 17 десять были в российских портах и 7 – в китайских портах. В прошлом же году в двух государствах соответственно находились 11 и 22 судов.

Как отмечают эксперты, в первую очередь, это связано с ухудшением динамики внешней торговли Северной Кореи на фоне санкций. Так, 18 февраля китайское правительство приостановило импорт северокорейского угля, основного источника в бюджете КНДР, во исполнение международных санкций.

Согласно данным MarineTraffic, 16 северокорейских кораблей были обнаружены через систему автоматической идентификации с 6 по 13 сентября. MarineTraffic обеспечивает корабельную разведку по всему миру. Из них восемь были обнаружены у берегов Китая и семь – близ Владивостока.