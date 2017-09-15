Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

14 сентября 2017, 21:00
Автолюбители научились обманывать фотофиксацию

Автолюбители научились обманывать фотофиксацию

Штрафы ГИБДД уходят к законопослушным гражданам

По России прокатилась волна участившихся случаев обмана фотофиксации нарушений автомобилистов на дорогах.  Как рассказывает популярный у автолюбителей ресурс "Мой мотор", многие владельцы авто стали получать "письма счастья", на которых изображен не их, а совершенно другой автомобиль, сообщает ЕНВ.

Номер действительно принадлежит человеку, получившему такое письмо. Однако, на изображении совершенно другой автомобиль. И сам водитель в момент нарушения находился далеко от места, которое зафиксировала камера. В той же Москве некоторые пострадавшие от действия мошенников получают до 11 "писем счастья" одновременно, несколько случаев уже зарегистрировано и во Владивостоке.

Схема проста. Водители-нарушители просто устанавливают на свои автомобили подложные номера, даже не утруждая себя поиском реального двойника. Вешают на свое авто чужие номерные знаки и, не беспокоясь о штрафах, нарушают в свое удовольствие.

Эксперты советуют, если вам на дом пришло письмо со штрафом ГИБДД, помимо похода в региональное отделение госавтоинспекции, напишите несколько заявлений: одно – в Управление собственной безопасности МВД (цель – наказать автоинспектора, выписывающего "неправильные" штрафы), другое – на имя начальника регионального управления ГИБДД (с требованием отменить штрафы), третье – в прокуратуру (она должна проследить за исполнением служебной проверки). Еще до того как рассылать письма в ГИБДД, следует обратиться в полицию и написать заявление, на основании которого будет  проведена работа по розыску мошенника и его транспортного средства.

Метки: ГИБДД, фотофиксация, щтрафы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Атомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэльАтомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэль
сегодня, 14:40
"Рязань" первым обнаружил лодку "противника" и произвел торпедную стрельбу по цели
Госавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктовГосавтоинспекция: Изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов
сегодня, 14:00
В ближайшее время все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг
Штраф за непропуск пешехода в России вырастет почти в два разаШтраф за непропуск пешехода в России вырастет почти в два раза
сегодня, 13:20
Сейчас штраф за непропуск пешехода составляет 1,5 тысячи рублей

Последние новости

Эксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестицийЭксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестиций
сегодня, 17:00
До недавних пор промыслом сардины иваси и скумбрии на Дальнем Востоке практически никто не занимался
Банки Владивостока боятся панических настроенийБанки Владивостока боятся панических настроений
сегодня, 16:30
Кибератаки – тема, табуированная для СМИ
Теракт и нападение боевиков произошло в ТаиландеТеракт и нападение боевиков произошло в Таиланде
сегодня, 16:00
В результате двух взрывов в Таиланде два человека погибли и десятки ранены

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.09.2017 21:20
В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей 1
06.09.2017 22:30
Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли 1
09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+