Автолюбители научились обманывать фотофиксацию

По России прокатилась волна участившихся случаев обмана фотофиксации нарушений автомобилистов на дорогах. Как рассказывает популярный у автолюбителей ресурс "Мой мотор", многие владельцы авто стали получать "письма счастья", на которых изображен не их, а совершенно другой автомобиль, сообщает ЕНВ.

Номер действительно принадлежит человеку, получившему такое письмо. Однако, на изображении совершенно другой автомобиль. И сам водитель в момент нарушения находился далеко от места, которое зафиксировала камера. В той же Москве некоторые пострадавшие от действия мошенников получают до 11 "писем счастья" одновременно, несколько случаев уже зарегистрировано и во Владивостоке.

Схема проста. Водители-нарушители просто устанавливают на свои автомобили подложные номера, даже не утруждая себя поиском реального двойника. Вешают на свое авто чужие номерные знаки и, не беспокоясь о штрафах, нарушают в свое удовольствие.

Эксперты советуют, если вам на дом пришло письмо со штрафом ГИБДД, помимо похода в региональное отделение госавтоинспекции, напишите несколько заявлений: одно – в Управление собственной безопасности МВД (цель – наказать автоинспектора, выписывающего "неправильные" штрафы), другое – на имя начальника регионального управления ГИБДД (с требованием отменить штрафы), третье – в прокуратуру (она должна проследить за исполнением служебной проверки). Еще до того как рассылать письма в ГИБДД, следует обратиться в полицию и написать заявление, на основании которого будет проведена работа по розыску мошенника и его транспортного средства.