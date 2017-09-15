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Общество

14 сентября 2017, 19:30
Владивосток: стрит-арт объектов Феликса Машкова

Google запускает проект "Вдали от столиц"

Принять участие может любой желающий

Google при поддержке Агентства стратегических инициатив объявляет о старте проекта "Вдали от столиц". Он создан, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ЕНВ.  

Принять участие может любой желающий: владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. Главное, он должен работать в своем регионе и делать жизнь людей вокруг лучше. Заявки можно подавать в 7 категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. Прием заявок продлится до 3 октября включительно.

"Мы ищем людей, которым небезразличен мир вокруг и которые самостоятельно или вместе с единомышленниками стараются менять его к лучшему. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга таких историй очень много, - прокомментировал глава Google Россия Дмитрий Кузнецов. - C помощью Google Карт и Поиска мы создали платформу “Вдали от столиц”, чтобы собрать сотни таких историй и сделать их героев известными всей стране. Их пример должен вдохновить каждого из нас".

В октябре жюри проекта, в состав которого войдут музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom), Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников, определят финалистов. Затем мы предложим пользователям со всей страны отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос "вдали от столиц" в поисковой строке. После этого пользователь увидит финалистов конкурса и сможет сделать свой выбор.

"От Москвы до любимого Владивостока — более девяти тысяч километров. Можно только догадываться, сколько талантливых людей живет на этой огромной территории. И даже если часть из этих людей расскажет о своих делах через проект Google “Вдали от столиц”, мы узнаем о своей стране много удивительных вещей. Я рад быть частью этого проекта.", - рассказал музыкант Илья Лагутенко.

"Я согласился принять участие в этом проекте, поскольку мне очень любопытно узнать, какие герои (а я уверен, что их много!) живут и работают в современной России. Без декораций и голливудских бюджетов они создают что-то новое и яркое здесь, а не уезжают за границу. Хорошо, что сейчас возник интерес и желание дать развитие талантливым начинаниям на своей земле. Проект интересен и с образовательной точки зрения", — прокомментировал режиссёр и продюсер Егор Кончаловский.

"Если вы создали свой проект вдали от столиц и он положительно влияет на жизнь окружающих — вы именно тот, кто нам нужен! Заполните заявку на beyondcapitals.withgoogle.com и расскажите о том, как вы развиваете свой город (а может, поселок или деревню) или номинируйте кого-то из своих знакомых. Заявки можно подавать в семи категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. После модерации ваша история будет опубликована на сайте, а информация станет доступна на Google Картах. Прием заявок продлится до 3 октября включительно", - сообщается в пресс-релизе организаторов.

Метки: Google, Вдали от столиц

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