Почему китайский трубопровод, поставляющий 90% нефти в КНДР, был исключен из санкционного списка ООН

Нефтяной трубопровод, который снабжает 90% нефти Северную Корею, был исключен из последнего перечня санкций Организации Объединенных Наций в отношении Пхеньяна. Это было сделано, в основном, по одной причине: после того, как Китай остановит экспорт нефти, трубопровод нельзя будет легко запустить снова, сообщает ЕНВ.

По трубопроводу "Даньдун-Синюйсу" ежегодно доставляется в Северную Корею более полумиллиона тонн сырой нефти. Ранее Совбезом ООН, которые включили в себя ограничение импорта нефтепродуктов на 2 миллиона баррелей в год и замораживание существенного количества поставляемой "сырой" нефти в страну.

Однако, пункт, связанный с экспортом "сырой" нефти в КНДР, проходящей через трубопровод "Дандонг-Синюйсу", был исключен их списка санкций в минувший понедельник. Это вызвало критику резолюции со стороны западных стран.

Эксперт по Северной Корее из Шанхайской академии общественных наук Лю Мин сказал, что технические факторы с трубопроводом являются реальными и их "нельзя игнорировать".

"Сырая" нефть, транспортируемая по трубопроводу "Даньдун-Синюйсу", содержит высокую долю воска. Если поток нефти замедляется или останавливается, трубопровод "блокируется", что, в свою очередь, затем потребует дорогого восстановления. В крайних случаях трубопровод может быть даже сильно поврежден без возможности последующего ремонта", - сказал Лю Мин.

Поставки нефти трубопроводом осуществляются с месторождения Дацин в провинции Хэйлунцзян. Эта нефть, как правило, содержит небольшое количество серы, а также характеризуется высоким содержанием воска. В холодное время при замедлении экспортного потока, согласно отчетам Центра исследований трубопроводов PetroChina, воск застывает. В случае введения санкций, Китай ожидаю больши расходы, чтобы очистить любой твердый воск внутри трубопровода. При этом, инфраструктура может быть повреждена, если содержание воска превысит определённый порог, говорится в докладе Petro China.

Трубопровод, также называемый "Нефтяным трубопроводом Дружбы", проходит более 30 км от хранилищ в китайском пограничном городе Даньдун до нефтяного склада в Синуйю в Северной Корее. Он был завершен в декабре 1975 года и ежегодно поставляет 520 000 тонн (3,64 миллиона баррелей) тяжелой нефти. В 2013 году экспорт по нефтепроводу составил 590 000 тонн.

После пересечения границы "сырая" нефть обрабатывается на единственном в Северной Корее действующем нефтеперерабатывающем заводе, химическом заводе в Понхве, сооружении, построенном с поддержкой Китая в 1970-х годах. По данным американо-корейского института в Школе сравнительных международных исследований имени Джона Хопкинса, полученное в Понхве сырье используется для военных, транспортных, сельскохозяйственных и рыболовных нужд.

В отчетах, представленных в Совете Безопасности ООН в понедельник, говорится, что Соединенные Штаты настаивают на полном нефтяном эмбарго в отношении Северной Кореи, но Китай и Россия блокировали общий запрет и, вместо этого, была принята "смягченная" резолюция.

Специалист по международным связям в китайско-северокорейской торговле из Сиднейского университета Джастин Хастингс отметил, что Пекин не хочет в лишний раз провоцировать Пхеньян, учитывая, что одобрение Китаем предыдущих санкций ООН уже вызвало негодование со стороны Северной Кореи.

"Политика Китая и России заключается в том, чтобы заставлять Северную Корею сесть за стол переговоров, а не "умолять о перемирии на коленях", поэтому они создают такие исключения, чтобы дать ей возможность сохранить режим живым", - заключил Гастингс.

Эксперт по безопасности из Калифорнийского Института Дэвид фон Хиппель отмечает, что Пекин не хочет создавать гуманитарный кризис. "Китай, вероятно, исключил этот трубопровод из резолюции по той же причине, по какой он настаивал на сохранении положений гуманитарной или обычной экономической торговли в предыдущих резолюциях – как в качестве защиты китайских деловых интересов, так и для обеспечения поставок Северной Корее, достаточных для обеспечения того, чтобы (северокорейское) общество и режим не были сломлены, – говорит эксперт – Китай боится, что ситуация может привести к потоку беженцев из КНДР, а также к геополитическому хаосу у своих границ".