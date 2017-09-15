ЦСИ "Заря" приглашает художников принять участие в создании "Поваренной книги бунтаря"

Команда Центра современного искусства "Заря" запустила интерактивный проект "Поваренная книга бунтаря". Это первое в России интерактивное пособие по созданию художественных манифестов в домашних условиях. Проект продлится до 15 октября и станет своего рода визуальной репрезентацией свободной мысли, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦСИ "Заря".

"Поваренная книга бунтаря" существует в виде открытых сообществ в Facebook и Instagram, в которых содержится призыв ко всем художникам поделиться своими методами работы и узнать о том, как работают их коллеги.

Проект приурочен к выставке современного владивостокского искусства "Край бунтарей", которая до 8 октября проходит в Москве. Совместно с ЦСИ "Заря" Московский музей современного искусства впервые в столице в полном объеме показывает работы художников Приморья, как молодых, так и тех, кто предопределил возникновение концептуального и неофициального искусства на Дальнем Востоке.

"Поваренная книга бунтаря" не ограничится Владивостоком. В планах авторов проекта создать платформу, благодаря которой любой желающий может вписать свое имя в историю бунтарского искусства. "Книга бунтаря" дает слово тем, кто может представить искусство средством преодоления обыденности и безжизненности, создавая при этом пространство для реализации таланта и новых идей. В качестве "холста" авторы проекта предлагают использовать серые или полуразрушенные объекты в городе, которые, переосмыслив, можно улучшить, преобразив тем самым облик города. Свои вариации на тему "художники-бунтари" участники могут выкладывать под хэштегами #каменьтожехолст и #rebelcookbook. Авторы лучших работ получат подарки и возможность реализовать свой скетч в рамках выставки "Край бунтарей" в ММОМА, а также смогут подать заявку на участие в проекте арт-резиденции "Заря" во Владивостоке.

— Владивосток — далеко не единственный "край" в России. Регионов в нашей стране много, и в каждом есть талантливые люди, которые меняют нашу жизнь к лучшему, но мы о них почти ничего не знаем, так как арт-сцена в России очень централизована. Задача проекта "Поваренная книга бунтаря" — сшить все "края" в одно лоскутное одеяло историй и образов, показать другие места и представления о жизни, предоставить возможность для самопрезентации художников со всей страны, — отметила главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте.

— История знает много бунтарей. Так или иначе, все они меняли мир — словом, мыслью, кистью, руками. Всегда шли против конформизма и рисковали, чтобы вызвать изменения в обществе. Они всегда разрушали стереотипы и парадигмы, создавая новое. Бунтарь есть в каждом из нас. У каждого художника есть свой особенный почерк — будь то техника, концепция или материал. В мире, где достаточно сказано о разрушении, мы решили создать первую книгу руками самих творцов-бунтарей, которая станет символом созидания — "Поваренную книгу бунтаря". В книге будут собраны работы мастеров и их приобретенные с годами находки и фирменные приемы, которые послужат вдохновением для начинающих художников, а также тех, кому интересно следить за развитием российского современного искусства, - рассказали арт-директор Олег Изосимов и автор проекта, копирайтер Татьяна Леонова.