ВМТП совместно с портом Хэбэй работают в сторону увеличения объемов перевозок по МТК "Приморье-1"

Владивостокский морской торговый порт и группа компаний "Порт Хэбэй" из Китая заключили соглашение, которое предполагает возможность сотрудничества двух стран в организации морских перевозок и обмен опытом. Стороны будут стремиться содействию развитию торговли между Россией и Китаем, сообщает ЕНВ.

Как рассказали в пресс-службе ВМТП, соглашение предполагает расширение двусторонних отношений между портами, реализацию совместных логистических проектов на территории провинции Хэйлунцзян в Китае и в Приморском крае в сфере. Стороны объединят усилия и для создания комфортной транспортной инфраструктуры и условий грузооборота между Россией и Китаем, в том числе, по международному транспортному коридору "Приморье-1".

Владивостокский морской торговый порт выступит для группы компаний "Порт Хэбэй" партнером в рамках реализации инициативы "Один пояс – один путь", а также в использовании Северного морского пути для перевозки китайских товаров в регионы России.

К тому же, группа компаний "Порт Хэбэй" также выступит партнером ВМТП в части создания и эксплуатации CFS-складов, предназначенных для консолидации и отправки сборных грузов.

"Подписанное с китайской стороной соглашение будет первым шагом в развитии совместных проектов между ВМТП и портом Хэбэй. Мы работаем на общую задачу – приложить все усилия для объединения концепций международного транспортного коридора "Приморье-1" и китайской инициативы "Один пояс – один путь", – рассказал глава Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов.