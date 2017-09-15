Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

14 сентября 2017, 15:40
ВМТП совместно с портом Хэбэй работают в сторону увеличения объемов перевозок по МТК "Приморье-1"

ВМТП совместно с портом Хэбэй работают в сторону увеличения объемов перевозок по МТК "Приморье-1"

Новые соглашения между сторонами предполагают увеличение двусторонних отношений между портами

Владивостокский морской торговый порт и группа компаний "Порт Хэбэй" из Китая заключили соглашение, которое предполагает возможность сотрудничества двух стран в организации морских перевозок и обмен опытом. Стороны будут стремиться содействию развитию торговли между Россией и Китаем, сообщает ЕНВ.

Как рассказали в пресс-службе ВМТП, соглашение предполагает расширение двусторонних отношений между портами, реализацию совместных логистических проектов на территории провинции Хэйлунцзян в Китае и в Приморском крае в сфере. Стороны объединят усилия и для создания комфортной транспортной инфраструктуры и условий грузооборота между Россией и Китаем, в том числе, по международному транспортному коридору "Приморье-1".

Владивостокский морской торговый порт выступит для группы компаний "Порт Хэбэй" партнером в рамках реализации инициативы "Один пояс – один путь", а также в использовании Северного морского пути для перевозки китайских товаров в регионы России.

К тому же, группа компаний "Порт Хэбэй" также выступит партнером ВМТП в части создания и эксплуатации CFS-складов, предназначенных для консолидации и отправки сборных грузов.

"Подписанное с китайской стороной соглашение будет первым шагом в развитии совместных проектов между ВМТП и портом Хэбэй. Мы работаем на общую задачу – приложить все усилия для объединения концепций международного транспортного коридора "Приморье-1" и китайской инициативы "Один пояс – один путь", – рассказал глава Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов.

Метки: ВМТП, Приморье-1

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

По инициативе ЦБ РФ прекращена деятельность более 400 доменных имен лже-сайтовПо инициативе ЦБ РФ прекращена деятельность более 400 доменных имен лже-сайтов
13 сентября 2017, 14:00
Борьба Банка России с мошенниками продолжается
На финише лососевой путины на Дальнем Востоке показатели вылова превышены на 6%На финише лососевой путины на Дальнем Востоке показатели вылова превышены на 6%
13 сентября 2017, 12:00
Уровень освоения составляет 325 тыс. тонн, что на 19 тыс. тонн больше уровня 2015 года
Поданы первые предварительные заявки на электронные аукционы по распределению аквакультурыПоданы первые предварительные заявки на электронные аукционы по распределению аквакультуры
12 сентября 2017, 20:30
12 миль зоны морей Дальнего Востока могут перейти инвесторам

Последние новости

Теракт и нападение боевиков произошло в ТаиландеТеракт и нападение боевиков произошло в Таиланде
сегодня, 16:00
В результате двух взрывов в Таиланде два человека погибли и десятки ранены
Атомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэльАтомный подводный крейсер "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс" провели подводную дуэль
сегодня, 14:40
"Рязань" первым обнаружил лодку "противника" и произвел торпедную стрельбу по цели
Старейшая в мире гигантская панда скончалась в Китае в возрасте тридцати семи летСтарейшая в мире гигантская панда скончалась в Китае в возрасте тридцати семи лет
сегодня, 14:20
Она была талисманом Первых Азиатских игр в Китае

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.09.2017 21:20
В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей 1
06.09.2017 22:30
Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли 1
09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+