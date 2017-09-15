Китайские военные суда отправились на второй этап совместных учений с Россией

Второй этап совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2017" пройдет во Владивостоке, в Японском и Охотском морях с 18 по 26 сентября. Об этом ранее сообщали в пресс-службе Восточного Военного Округа Тихоокеанского флота. Первый этап состоялся в Балтийском море летом нынешнего года, сообщает ЕНВ.

Министерство обороны Китая заявляет, что военные корабли страны отправились на совместные военно-морские учения с Россией в Японском и Охотском морях. Учения начнутся на следующей неделе.

Китайское министерство обороны добавляет, что морские суда покинули Циндао в провинции Шаньдун в среду.

Суда из двух стран будут совместно участвовать в борьбе с вероятной подводной войной и имитировать спасение членов экипажа из подводной лодки.

За последние 5 лет Китай и Россия регулярно проводили совместные военно-морские тренировки. В июле они впервые организовали военные учения на территории РФ – в Балтийском море. Две страны проведут похожие учения в Охотском море в первый раз.

Министерство обороны Китая утверждает, что предстоящие учения не нацелены на третью страну. Военные наблюдатели полагают, что нынешние учения направлены на проверку Японии и Соединенных Штатов, которые с настороженностью относятся к растущей морской активности Китая.