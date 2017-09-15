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Южная Корея

14 сентября 2017, 14:10
Южная Корея протестировала ракету "воздух-земля"

Южная Корея протестировала ракету "воздух-земля"

Немецкие ракеты "Телец" были закуплены республикой на случай обострения кризиса с КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что они провели свои первые учения ракет дальнего радиуса действия. Как сообщают в военном ведомстве, они способны совершать точечные атаки на цели в Северной Корее, сообщает ЕНВ со ссылкой на японское агентство NHK World .

Военные Южной Кореи объявили в среду, что они проверили ракеты "Телец" во вторник. Тренировка состоялась в Желтом море к западу от Корейского полуострова. Сообщается, что ракета, выпущенная из истребителя F-15, пролетела на небольшой высоте и попала в цель на одном из южнокорейских островов.

Произведённая в Германии ракета "Телец" имеет дальность в 500 километров и способна проникать в бетонную поверхность толщиной в 3 метра. Как сообщается, она способна точно нацеливаться на ядерные и ракетные установки.

Южнокорейские военные выпустили видео с учений. Сделано это было для того, чтобы предупредить Северную Корею о том, что у южного соседа есть мощное оружие, способное дать отпор в случае прямой конфронтации на полуострове.  

Метки: Испытания, корейский кризис, ракета, учения

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