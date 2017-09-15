ФСБ завела дело на двух бывших сотрудников ОВД г. Уссурийска

Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников органов внутренних дел, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По версии следствия, преступление совершено в марте 2017 года, когда фигуранты занимали должности старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Уссурийску. В ходе встречи с генеральным директором местной строительной компании они сообщили ему о проведении процессуальной проверки по факту обнаружения на территории его предприятия партии незаконно заготовленной древесины. При этом, сотрудники органов внутренних дел предложили передать им взятку в виде денег за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

Предприниматель (действуя под контролем правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности) передал оперуполномоченным денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Приморскому краю. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.