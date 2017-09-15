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Общество

14 сентября 2017, 13:50
На базе Тихоокеанского флота пройдёт съезд хирургов ДФО

На базе Тихоокеанского флота пройдёт съезд хирургов ДФО

В ходе мероприятия военные врачи и гражданские специалисты обсудят вопросы военно-полевой и морской хирургии

Во Владивостоке на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота пройдёт съезд хирургов Дальневосточного федерального округа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Съезд хирургов Дальневосточного федерального округа в таком масштабе проводится впервые за долгие годы. Быстрое развитие медицинских технологий, сопряженное с модернизацией здравоохранения, требуют активного привлечения врачей различных специальностей к участию в научно-практических мероприятиях.

В ходе мероприятия военные врачи и гражданские специалисты обсудят вопросы военно-полевой и морской хирургии, а также совместно проработают вопросы сложных и несвойственных хирургических операций для гражданской медицины.

В один из дней съезда будет организована онлайн трансляция сложной операции на сайт Российского общества хирургов.

Метки: ВВО, съезд, хирургия

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