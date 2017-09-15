ООН осудила насилие в Мьянме

Совет Безопасности ООН осудил продолжающееся насилие в Мьянме и выразил обеспокоенность в связи с операциями служб безопасности в отношении мусульманского меньшинства, сообщает ЕНВ.

Считается, что около 370 000 жителей бежали из западной Мьянмы в соседнее государство Бангладеш, где большинство мусульман составляют мусульмане. Они избежали боевых действий между вооруженными группами этнического меньшинства и правительственными силами. Мьянма является преимущественно буддийской страной.

Перед сессией СБ ООН генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обратился к журналистам. Он отметил, что самыми насущными проблемами, стоящими перед международным сообществом, являются ситуация в Мьянме и ядерная программа Северной Кореи.

Он призвал власти Мьянмы приостановить военные действия, положить конец насилию, поддержать верховенство закона и признать право на возвращение всех тех, кто должен был покинуть страну.

Совбез ООН провел закрытое экстренное совещание по ситуации в Мьянме в среду. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сравнил действия правительства с этническими чистками. Международная критика правительства Мьянмы растет.

После встречи постоянный представитель Эфиопии в ООН Текеда Алему, возглавляющий переговоры, сообщил журналистам, что совет осуждает цикл насилия, в результате которого из страны выехали 370 000 беженцев. Он сказал, что он также выражает озабоченность сообщениями о чрезмерном насилии со стороны правительственных сил безопасности.

В Вашингтоне представитель Госдепартамента США Хизер Науэр в среду подтвердила обеспокоенность США по поводу предполагаемых нарушений прав человека, в результате которых сотни тысяч людей покинули Мьянму. Отказавшись от характеристики действий сил безопасности Мьянмы как массового убийства и этнической чистки, она указала, что Соединенные Штаты продолжают следить за положением дел в стране.

Ранее, президент России Владимир Путин также выразил протест в отношении насилия в Мьянме и призвал правительство страны "взять ситуацию под контроль". Официальная позиция Российской Федерации основывается на принципе невмешательства во внутренние дела государств в ситуации, когда не последовало приглашения со стороны официальных властей либо не были применены санкции со стороны Совбеза ООН.

Правительство Мьянмы заявило в среду, что фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи пропустит заседания Генеральной Ассамблеи ООН в этом месяце.