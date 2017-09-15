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В мире

14 сентября 2017, 13:30
Халима Якоб

В Сингапуре впервые женщина стала президентом

Она была единственным кандидатом при назначении парламентом

В Сингапуре назначена первая женщина-президент. Бывший спикер парламента Халима Якоб была без голосования объявлена восьмым президентом города-государства, сообщает ЕНВ.

Не так давно правительство Сингапура поставило новые условия для получения права на участие в отборе на должность президента. Делается это для того, чтобы следующим президентом был кто-то из этнической группы, от которой не было президента в течение 30 лет.

На этот раз Халима Якоб была единственным кандидатом, соответствующим условиям, необходимым для выдвижения в президенты государства.

Любопытно, что, до того случая президента в Сингапуре избирали всенародным голосованием. Однако, в упомянутом случае президента назначил парламент, просто из-за того, что другие кандидаты просто не были допущены из-за несоблюдения ими всех критериев, необходимых для избрания.

Хотя президент Сингапура играет в основном церемониальную роль, некоторые критики заявляют о том, что этот процесс излишне недемократичен, поскольку должны быть конкурирующие кандидаты.

Халима Якоб примет присягу сегодня, в четверг. С сегодняшнего дня начнется ее шестилетний срок.

Метки: выборы, президент, Сингапур

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