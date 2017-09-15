Острова в японской префектуре Окинава пострадали от порывов тайфуна "Талим"

Представители японского метеорологического агентства заявляют, что тайфун "Талим" был изначально зарегистрирован в 180 км к северо-северо-западу от острова Мияко и продолжил развиваться на северо-северо-западном направлении, достигнув скорости 15 километров в час в 6 часов утра в четверг, сообщает ЕНВ.

По сообщениям агентства, на островах Сакишима префектуры Окинава ожидается волна до 9 метров. В городе Миякоджима на острове Мияко выпало более 500 миллиметров дождя в течение последних 24 часов, что более чем в два раза превышает месячную норму в сентябре. Стали возможны селевые оползни. Представители метеорологического агентства Японии, комментируя эту ситуацию, говорят, что городе в настоящее время выпадают самые сильные осадки за последние 50 лет.

Агентство призывает жителей быть настороже из-за сильных порывов ветра, высоких волн и оползней. Жителям рекомендуется не покидать свои дома. Кроме того, в регионе существует опасность возникновения торнадо. Ожидается, что "Талим" постепенно примет курс на восток и приблизится к восточной части Японии в течение выходных, начиная с субботы.