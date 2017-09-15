Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

14 сентября 2017, 13:20
Острова в японской префектуре Окинава пострадали от порывов тайфуна "Талим"

Острова в японской префектуре Окинава пострадали от порывов тайфуна "Талим"

Порывы ветра, сопровождающие мощный тайфун, внесли коррективы в жизнь островов в юго-западной префектуре Японии на Окинаве

Представители японского метеорологического агентства заявляют, что тайфун "Талим" был изначально зарегистрирован в 180 км к северо-северо-западу от острова Мияко и продолжил развиваться на северо-северо-западном направлении, достигнув скорости 15 километров в час в 6 часов утра в четверг, сообщает ЕНВ.

По сообщениям агентства, на островах Сакишима префектуры Окинава ожидается волна до 9 метров. В городе Миякоджима на острове Мияко выпало более 500 миллиметров дождя в течение последних 24 часов, что более чем в два раза превышает месячную норму в сентябре. Стали возможны селевые оползни. Представители метеорологического агентства Японии, комментируя эту ситуацию, говорят, что городе в настоящее время выпадают самые сильные осадки за последние 50 лет.

Агентство призывает жителей быть настороже из-за сильных порывов ветра, высоких волн и оползней. Жителям рекомендуется не покидать свои дома. Кроме того, в регионе существует опасность возникновения торнадо. Ожидается, что "Талим" постепенно примет курс на восток и приблизится к восточной части Японии в течение выходных, начиная с субботы.

Метки: Окинава, тайфун, Талим

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Японии мемориальная пещера подверглась акту вандализмаВ Японии мемориальная пещера подверглась акту вандализма
13 сентября 2017, 14:20
Пещера на Окинаве, посвященная массовому самоубийству на южном японском острове в последние дни Второй мировой войны, была разграблена
В Нагасаки прошла акция против атомного оружияВ Нагасаки прошла акция против атомного оружия
11 сентября 2017, 22:30
Мероприятия прошли в 69-ю годовщину образования КНДР
В Токио произошло возгорание пассажирского поезда на ходуВ Токио произошло возгорание пассажирского поезда на ходу
11 сентября 2017, 17:50
В результате инцидента работа ж/д сообщения была нарушена на несколько часов

Последние новости

Эксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестицийЭксперт: Поставленные Росрыболовством задачи требуют от рыбопромышленников существенных инвестиций
сегодня, 17:00
До недавних пор промыслом сардины иваси и скумбрии на Дальнем Востоке практически никто не занимался
Банки Владивостока боятся панических настроенийБанки Владивостока боятся панических настроений
сегодня, 16:30
Кибератаки – тема, табуированная для СМИ
Теракт и нападение боевиков произошло в ТаиландеТеракт и нападение боевиков произошло в Таиланде
сегодня, 16:00
В результате двух взрывов в Таиланде два человека погибли и десятки ранены

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.09.2017 21:20
В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей 1
06.09.2017 22:30
Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли 1
09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+