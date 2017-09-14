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Китай

13 сентября 2017, 20:00
ЭКСПО "Китай - Северо-восточная Азия" стало государственным брендом

ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" стало государственным брендом

Коммуникации, новаторство, расширение и эффективность главные процессы мероприятия

Чанчуньская 11-я ЭКСПО "Китай - Северо-восточная Азия", проходившая с 1 по 5 сентября побила рекорды и по финансовым показателям, и по количеству участников. В рамках выставки состоялось много важных встреч, как на государственном, так  на международном уровне, включая собрание китайских и ностранных предпринимателей, сообщает ЕНВ.

Участниками мероприятий, которые проходили в рамках выставки, стали высокопоставленные лица, в том числе политики и руководители предприятий, что подтверждает высокий уровень ЭКСПО. В этот раз было приглашено сто тысяч китайских и зарубежных предпринимателей, из них количество зарубежных составило десять тысяч человек.

Политическую элиту представили крупные чиновники министерского уровня и выше из сфер экономики и торговли пяти стран северо-восточной Азии, также были приглашены чиновники-международники и послы пяти стран СВА в Китае. Со стороны коммерсантов, занимающихся международными обменами и сотрудничеством, учавствовало 281 член международных сообществ. Кроме того были приглашены предприятия из 500 географических точек в мире, в том числе государственные предприятия, межнациональные корпорации, а также 158 управленцев из 133 крупных зарубежных предприятий.

Коммуникации

Было значительно сокращено количество встреч и форумов, если в прошлый раз их было 46, то в этом году всего 25. Это способствовало качественному и статусному повышению уровня всех мероприятий до становления ЭКСПО в разряд государственного бренда.

Такие встречи как Девятый форум сотрудничества северо-восточной Фзии на высоком уровне, Форум китайского производства "Цзинлинь-2025", Конгресс лидеров мира, Встреча регионального правительства КНР и Южной Кореи, Первый саммит межнациональной электронной торговли северо-восточной Азии и другие международные мероприятия, способствующие активному расширению международных связей в области продуктивной энергетики, экомоники, торговли и инвестиций.

Новаторство

На прошедшей выставке было установлено девять павильонов, среди которых впервые был организованы павильоны "умного производства" и высоких интернет-технологий. Также были павильоны Тайваня и международных товаров, продуктов питания и медицины, павильоны открытого сотрудничества и культурного туризма. Общая площадь выставочных павильонов составила 62,4 тысячи квадратных метров, установлено 2257 стандартных междунароных выставочных стендов. Приняло участие 933 внутренних и зарубежнвх предприятий.

Главной темой выставки стало "умное производсто". Был организован павильон, где выставлялось оборудование с применением роботов и других интеллектуальных технологий, в том числе 3D печать, которое внесет серьезные изменения в производственную отрасль провинции Цзилинь. В рамках выставки прошло несколько важных встреч, где представители провинции и Канады обсуждали высокотехнологичное "умное производство", а также создание совместных проектов в области больших данных, обсудили тенденции развития международного "умного" имущества, с целью продвижения промышленности в провинции.

Расширение 

Для расширения и продвижения сотрудничества в области международной экономики и торговли в регионе СВА были организованы Дявятый форум сотрудничества северо-восточной Азии на высоком уровне, Собрание экономического сотрудничества между Китаем и Японией и Вторая встреча регионального правительства Китая, Японии и Южной Кореи.

Кроме того для усиления внутренего торгово-экономического обмена была организована конференция предприятий Чжэзяна и провинции Цзилинь с целью увеличения обменов с шестью предприятиями "умного производства" Чжэзяна. А для повышения динамики инвестиционного сотрудничества, создания проектов международного сотрудничества и реализации заключения договоров в рамках ЭКСПО прошла встреча по сотрудничеству и инвестициям с церемонией подписания договоров.

Эффективность

Впервые для обеспечения качества в организации и реализации 11-й чанчуньской ЭКСПО контролирующим органом выступило правительство провинции Цзилинь в лице губернатора и секретаря провинционного комитета партии, которые сотрудничали с директором комитета по организации ЭКСПО и еще 20 специализированными организациями, в том числе Междунродной Торговой Палатой КНР.

Для повышения привлекательности мероприятия были использованы новые технологии в области света, звука, электиричества, моделирования, VCR и других методов с целью получения оптимальной эффективности. В области обслуживания организаторы придерживались восьми принципов в их числе жёсткий контроль, соблюдение стандартов, строгая организация питания и проведения банкетов, сердечный прием гостей, осторожность и помощь в организации транспорта через интернет. 

Метки: Китай, ЭКСПО

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