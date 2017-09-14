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Общество

13 сентября 2017, 15:10
Закон о взыскании долгов не работает

Закон о взыскании долгов не работает

Коллекторы-беспредельщики отделываются минимальными штрафами

Прошло восемь месяцев с момента вступления в силу основных положений закона, регулирующего взыскание долгов физлиц (230-ФЗ). За это время ни одно коллекторское агентство на территории РФ не было исключено из реестра по инициативе регулятора — ФССП. Эксперты считают, что приставы пока стараются не провоцировать уход коллекторов из регулируемой зоны, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Коммерсант".

Специалисты уверены: применяемые регулятором наказания к коллекторам-нарушителям слишком мягкие. Минимальные штрафы выписываются даже при повторных нарушениях.

Так, по сообщению ФССП, за первые 6 месяцев текущего года было рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан о нарушении закона о взыскании долгов. Всего решениями судов было привлечено к ответственности 35 компаний и 29 сотрудников. Общая сумма штрафов составила чуть более 2,5 млн. руб. Исключение из госреестра, которое прекращает деятельность коллекторской организации, не применялось ни к одной компании.

"Исключение из реестра может быть осуществлено только в связи с грубым нарушением требований закона, повлекшим причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц. Превышение количества звонков должнику грубым нарушением в соответствии с законодательством не является", — пояснили в ФССП.

Однако, в законе о коллекторской деятельности четко прописано, что агентство может быть исключено из госреестра, в частности, за неоднократное в течение года нарушение, не относящееся к категории грубого.

Одна из известных компаний по "выбиванию долгов" за 8 месяцев допустила 100 нарушений. Данное обстоятельство регулятором представляется неочевидным.

В Минюсте, который отвечает за нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, сообщили: "Представляется, что оценивать термин "неоднократное в течение года" в правоприменительной деятельности возможно на основании анализа постановлений пленума Верховного суда, который дает судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства".

Эксперты считают, что цель ФССП не исключить кого-то из госреестра, а наработать правоприменительную практику, назначая пока штрафы в минимальном размере. Большие штрафы могут привести к банкротству коллекторских компаний и, как итог – уход их в "серую" зону.

В ФССП отметили, что размер штрафа в каждом конкретном случае определяет суд.

По мнению законопослушных игроков коллекторского рынка, если в ближайшее время ФССП не примет кардинальных мер, то компании, которые еще присматриваются к действиям регулятора, поймут, что цена вопроса — 50 тыс. руб., и количество нарушений может значительно возрасти.

Метки: закон, Коллекторы, ФССП

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