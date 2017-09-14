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Япония

13 сентября 2017, 14:20
В Японии мемориальная пещера подверглась акту вандализма
В Японии мемориальная пещера подверглась акту вандализма

В Японии мемориальная пещера подверглась акту вандализма

Пещера на Окинаве, посвященная массовому самоубийству на южном японском острове в последние дни Второй мировой войны, была разграблена

Семьдесят два года назад 83 человека, как сообщается, были вынуждены покончить с собой в пещере Чибичири-гамадеревни Йомитаниз страха быть убитыми или захваченными американскими войсками. Накануне местные жители увидели у входа в пещеру следы разрушений, сообщает ЕНВ.

Сообщается, что у входа в пещеру были порваны и разбросаны у входа памятные оригами.

Один из местных жителей добавил, что глубоко внутри пещеры были разбиты бутылки с водой, оставшиеся со времен Второй мировой войны бутылки с водой. Они были разбросаны по останкам жертв.

Пещера рассматривается как символ трагической битвы на Окинаве. Ежегодно её посещают более 10 000 человек, в основном, учащиеся средних школ в рамках программ обучения и патриотического воспитания.

Глава группы семей погибших, которые заботятся о пещере, Норио Йонаха рассказал, что это непростительный акт осквернения. Он говорит, что родственники погибших не потерпят такого варварского действия.

Метки: вандализм, пещера, Япония

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