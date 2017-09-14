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Экономика

13 сентября 2017, 14:00
По инициативе ЦБ РФ прекращение деятельности более 400 доменных имен лже-сайтов

По инициативе ЦБ РФ прекращена деятельность более 400 доменных имен лже-сайтов

Борьба Банка России с мошенниками продолжается

Банк России инициировал прекращение деятельности более 400 доменных имен, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения в сфере финансовых рынков Российской Федерации и в национальной платежной системе Российской Федерации, сообщают ЕНВ со ссылкой на Центробанк РФ.

В том числе,речь идет и омошенническихинтернет-ресурсах организаций, предлагающих финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но, при этом, не имеющих лицензии Банка России, что нарушает российское законодательство. Банк России не может защитить права инвесторов, ставших клиентами подобных организаций.

Нередки случаи, когда такие интернет-ресурсы имитируют официальные сайты законопослушных некредитных финансовых организаций, таких как МФО, форекс-дилеров, страховщиков, профучастников и банков. Цель работы такихлже-сайтов –получение незаконного дохода. Совершение каких-либо операций через подобные ресурсы может привести к существенным финансовым потерям, поэтому гражданам следует быть внимательнее при совершении инвестиций в интернете.

Кроме того, если гражданин заключает договор с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции, то есть риск, что при возникновении каких-либо проблем защитить его права и законные интересы на территории Российской Федерации будет невозможно, поскольку национальное законодательство не имеет экстерриториального принципа.

Банк России рекомендует гражданам, получившим предложение о предоставлении финансовых услуг, проверить, есть ли у организации соответствующая лицензия. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе "Финансовые рынки", рубрика "Справочник участников финансового рынка".

Метки: Банк России, домен

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