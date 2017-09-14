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Китай

13 сентября 2017, 13:30
Провинция Цзилиь является приоритетным регионом материкового Китая для инвесторов из Тайваня
Провинция Цзилиь является приоритетным регионом материкового Китая для инвесторов из Тайваня

Провинция Цзилиь является приоритетным регионом материкового Китая для инвесторов из Тайваня

Тайваньская делегация основной упор сделала на товары для жизни и здоровья

Более сотни предприятий из Тайваня приняли участие в 11-й ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия". Выставка открылась в столице провинции Цзилинь Чанчуне 1 сентября. В ее работе приняли участие представители более 40 стран, сообщает ЕНВ.

Провинция Цзилиь в настоящее время является одним из приоритетных регионов материкового Китая для инвесторов из Тайваня. Как говорит заместитель генерального секретаря Тайваньского торгового совета Лин Фангмяо, опыт участия в предыдущей, 9-й ЭКСПО, показал, насколько большой интерес проявляют простые жители и деловые круги Северо-Восточной Азии к Тайваню, его культуре, традициям и товарам.

В этом году Торговый совет Тайваня арендовал два павильона выставочного центра, пригласив к участию 143 компании. Экспозиция Тайваня на 11-й ЭКСПО была представлена 276 стендами.

В этом году, по словам, Лин Фангмяо, тайваньская делегация основной упор сделала на товары для жизни и здоровья. Опыт участия в прошлых выставках показал, что в материковом Китае продовольственные товары и товары из Тайваня набирают все большую популярность и пользуются неизменным успехом.

У стандов тайваньских павильонов всегда многолюдно. Посетители идут сплошным потоком. По словам самих экспонентов, времени не остается не то что на обед, нет времени даже стакан воды выпить.

"Рынок провинции Цзилинь очень большой. Мы даже не ожидали, что наши товары здесь будут пользоваться поистине ажиотажным спросом", - говорит директор по маркетингу сомпани Taiwan Food Co., Ltd. Е Цюмяо.

Вернувшись на Родину он намерен первым делом приступить к разработке программы инвестиционного сотрудничества. До выставки его компания надеялась лишь найти партнера по сбыту. Однако огромный спрос на тайваньские товары говорит от том, что необходимы более серьезные проекты сотрудничества, нежели просто поставки продуктов.

На другом выставочной стенде – компания, специализирующаяся на производстве благовоний. Ее руководить Цю Вучэн говорить, что на нынешнюю ЭКСПО делегация компании отправилась не для того, чтобы продать свои товары. На выставке надеются найти партнеров из провинции Цзилинь.

"Я здесь работаю уже десять лет, - говорит Цю Вучэн, - и понимаю – рынок здесь огромен, и есть большой спрос на нашу продукцию. А значит, мы обязательно найдем партнеров".

Заместитель генерального секретаря Тайваньского торгового совета Лин Фангмяо говорит, что бизнесмены из Тайваня видят отличные перспективы регионального сотрудничества. Однако же тайваньские коммерсанты еще слишком плохо знают местный рынок. Ее организация будет делать все для сближения рынков. И выставки, которые ежегодно проходят и в Тайване, и в провинции Цзилинь имеют в этом процессе важное значение.

"В Тайване 80% фирм-производителей - это средние и малые предприятия. Мы должны помогать этим предприятиям выходить на мировой рынок", - говорит она.

Провинция Цзилинь, по его словам – это отличный путь на рынки стран Северо-Восточной Азии. И Чанчуньская ЭКСПО – отличный шанс найти деловых партнеров и выйти на новые рынки сбыта.

Метки: Китай, Тайвань, ЭКСПО

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