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Общество

13 сентября 2017, 13:00
Во Владивостоке завели два уголовных дела по фактам валютных махинаций

Во Владивостоке завели два уголовных дела по фактам валютных махинаций

По поддельным документам было выведено из России более ста тысяч долларов США

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни раскрыли схему, по которой группа лиц по предварительному сговору осуществляла незаконный вывод валютных средств за границу. В результате данной преступной деятельности в компании Гонконга и Китая по поддельным документам было выведено более ста тысяч долларов США, сообщает ЕНВ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативной таможни, установлено, что организаторы преступной деятельности заранее подыскивали лиц, заинтересованных в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж, а также исполнителей, готовых за денежное вознаграждение содействовать преступлению путем осуществления незаконных валютных операций.

Проверка выявленных фактов показала, что исполнитель, являясь директором владивостокской фирмы, осуществлял от имени фирмы заключение "липовых" контрактов с иностранными компаниями, подготовку поддельных инвойсов и других документов, необходимых для проведения валютных операций. В кредитные организации он предоставлял документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов.

В результате преступной деятельности группы в Гонконг и Китай было совершено три денежных перевода по поддельным документам. С учетом конвертации курса иностранной валюты на дату совершения валютных переводов, на счета нерезидентов было перечислено около пяти миллионов рублей.

По фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору Дальневосточной оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по п. "б" ч. 2 ст.193.1 УК РФ. Фигурантам этих уголовных дел, четырем российским гражданам, грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Метки: валюта, ДВТУ

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