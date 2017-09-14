Во Владивостоке завели два уголовных дела по фактам валютных махинаций

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни раскрыли схему, по которой группа лиц по предварительному сговору осуществляла незаконный вывод валютных средств за границу. В результате данной преступной деятельности в компании Гонконга и Китая по поддельным документам было выведено более ста тысяч долларов США, сообщает ЕНВ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативной таможни, установлено, что организаторы преступной деятельности заранее подыскивали лиц, заинтересованных в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж, а также исполнителей, готовых за денежное вознаграждение содействовать преступлению путем осуществления незаконных валютных операций.

Проверка выявленных фактов показала, что исполнитель, являясь директором владивостокской фирмы, осуществлял от имени фирмы заключение "липовых" контрактов с иностранными компаниями, подготовку поддельных инвойсов и других документов, необходимых для проведения валютных операций. В кредитные организации он предоставлял документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов.

В результате преступной деятельности группы в Гонконг и Китай было совершено три денежных перевода по поддельным документам. С учетом конвертации курса иностранной валюты на дату совершения валютных переводов, на счета нерезидентов было перечислено около пяти миллионов рублей.

По фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору Дальневосточной оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по п. "б" ч. 2 ст.193.1 УК РФ. Фигурантам этих уголовных дел, четырем российским гражданам, грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.