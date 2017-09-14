Бангладеш призывает поддержать мусульманское меньшинство Мьянмы

Премьер-министр государства Бангладеш Шейх Хасина посетила район, граничащий с Мьянмой, где мусульмане из соседней страны отчаянно ищут убежища, сообщает ЕНВ.

Шейх Хасина впервые посетила этот район. Произошло это из-за того, чтов августе в пограничном штате Мьянмы произошёл всплеск насилия. Премьер-министр обратилась к международному сообществу с просьбой оказать поддержку мусульманскому меньшинству. Она сказала, что правительство Мьянмы несет ответственность за то, что они сделали с мусульманами пограничных территорий страны. По её словам, Мьянма должна позволить им безопасно вернуться в страну.

К призывамо прекращении насилия присоединяются и другие страны, в том числе США. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что Соединённые Штаты глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом вМьянме, где, по меньшей мере, 300 000 человек покинули свои дома.Она сообщила, что США вновь заявляют о своем осуждении конфликта и последующего насилия.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что Иран не считает, что мусульмане должны отправлять войска в Мьянму, однако они должны оказывать политическое и экономическое давление на правительство Мьянмы.

Некоторые члены Совета Безопасности ООН хотят обсудить этот вопрос, а Великобритания и Швеция запрашивают экстренное совещание.