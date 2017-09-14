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Общество

13 сентября 2017, 11:50
Владивостокская клиническая больница №2 получила оснащение для детской палаты интенсивной терапии
Владивостокская клиническая больница №2 получила оснащение для детской палаты интенсивной терапии
Владивостокская клиническая больница №2 получила оснащение для детской палаты интенсивной терапии

Владивостокская клиническая больница №2 получила оснащение для детской палаты интенсивной терапии

Это стало возможным благодаря благотворительной программе банка ВТБ "Мир без слез"

В рамках благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слез" Владивостокская клиническая больница № 2 получила оснащение для новой детской палаты интенсивной терапии, сообщает ЕНВ.

Благодаря программе, в детском ортопедо-травматологическом отделении оборудована так называемая палата пробуждения. Палата пробуждения – это то место, куда маленькие пациенты попадают после операций, если им не требуется нахождение в реанимации, или после самой реанимации. Стоимость оснащения палаты интенсивной терапии всем необходимым оборудованием составила 6 млн. рублей.

"Наша палата пробуждения будет первой и единственной в своем роде во всем Приморском крае, при этом ее важность сложно переоценить, – подчеркивает главный врач больницы Вячеслав Глушко. – Ее открытие позволит минимизировать постнаркозные риски и улучшить качество жизни пострадавших детей".

Ежегодно в детском ортопедо-травматологическом отделении проводится более 600 манипуляций под наркозом, после которых малышам требуется уход в такой палате.

"Социальная ответственность давно стала частью корпоративной культуры банка ВТБ. Поддержка большого количества программ в области здравоохранения, культуры и спорта – уже традиция, которую мы намерены продолжать и развивать, – подтверждает первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Василий Николаевич Титов. – Особое место среди благотворительных инициатив банка занимает "Мир без слез". С 2003 года за время существования этой программы детские медицинские учреждения страны получили помощь в размере более 300 миллионов рублей".

"Программа "Мир без слез" носит долгосрочный и адресный характер, – отметила руководитель программы Елена Мелихова. – Банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских больниц. Причем очень важно, что медики сами выбирают, какое оборудование или медикаменты им в данный момент нужны".

ВТБ уже не первый раз помогает больницам Приморья: в 2008 году был приобретен комплекс реабилитационного оборудования для Краевого детского противотуберкулезного санатория № 1; в 2013 году – оборудование для палаты реанимации и интенсивной терапии Детской клинической больницы № 2; в 2015 году – два кювеза для выхаживания глубоко недоношенных детей, фотолампы "Светоняня" для лечения детей с неонатальными желтухами и стерилизатор для структурного подразделения "Детская больница" Находкинской городской больницы; в 2016 году – оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Краевой детской клинической больницы № 1.

Метки: ВТБ, клиническая больница, Мир без слез

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