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Экономика

13 сентября 2017, 12:00
На финише лососевой путины на Дальнем Востоке показатели вылова превышены на 6%

На финише лососевой путины на Дальнем Востоке показатели вылова превышены на 6%

Уровень освоения составляет 325 тыс. тонн, что на 19 тыс. тонн больше уровня 2015 года

По состоянию на 12 сентября 2017 года, общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 325 тыс. тонн, что на 6% (19 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период "нечетного" 2015 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Лидером по вылову остается Камчатский край. Предприятия региона освоили 240 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что почти на 27% (+51 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2015 года. В Хабаровском крае объем вылова лососевых составляет 37 тыс. тонн – на 10 тыс. тонн меньше уровня 2015 года. В Сахалинской области добыто около 40 тыс. тонн.

Положительная динамика отмечается в Чукотском автономном округе, где вылов составляет 2,3 тыс. тонн. В Магаданской области добыто 6,2 тыс. тонн.

Лососевая путина 2017 года в Камчатском крае подходит к завершению. На заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб было принято решение о введении с 13 сентября запрета на все виды лова на морских рыбопромысловых участках.

В настоящее время основными объектами добычи в Камчатском крае остаются кижуч и кета. В Карагинской подзоне промысел завершен. В Петропавловско-Командорской подзоне продолжается активное освоение кижуча. На отчетную дату вылов этого вида превысил 1,4 тыс. тонн (62,1% от выделенных объемов). Кеты в подзоне поймано 5,8 тыс. тонн, нерки – более 15 тыс. тонн, горбуши – 4,28 тыс. тонн.

В Западно-Камчатской подзоне рыбопромышленными предприятиями освоено свыше 4,2 тыс. тонн горбуши; 5,3 тыс. тонн кеты, 1,63 тыс. тонн нерки и 2,28 тыс. тонн кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне поймано 21,1 тыс. тонн нерки, 6,22 тыс. тонн горбуши и 7,78 тыс. тонн кеты.

Как сообщил руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр Христенко, администрация Чукотского автономного округа отреагировала на обращение Росрыболовства по поводу необходимости формирования рыболовных участков в Чукотском автономном округе для поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Дальнего Востока. В целях обеспечения прав общин сформировано 20 участков, в ближайшее время они будут предоставлены в пользование.

Приморское территориальное управление отчиталось о работе транспортно-логистического узла. Уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 86,3%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы оценивается на уровне прошлого года – 14 руб./кг. По состоянию на 11 сентября 2017 года, из Владивостока в западные районы страны отправлено 113 ускоренных поездов с рыбопродукцией (в аналогичный период 2016 года – 50 поездов).

Петр Савчук отметил, что на завершающей стадии лососевой путины необходимо особое внимание уделить воспроизводству тихоокеанских лососей с целью сохранения будущих урожайных поколений.

"Путина подходит к концу, вылов находится на неплохом уровне, и сейчас очень важно оперативно и эффективно применять имеющиеся меры регулирования, чтобы обеспечить заполняемость нерестилищ на Сахалине, Амуре и в Приморье. Гарантировать естественное воспроизводство с помощью рыбоохранных мероприятий, работы государственных рыбоводных заводов, выбора дней для пропуска производителей на нерестилища – на сегодняшний день это первостепенная задача. Руководителям территориальных управлений необходимо взять это на особый контроль", – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Метки: Лососевая путина, Росрыболовство

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