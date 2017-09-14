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Общество

13 сентября 2017, 11:30
г. Уссурийск

В Приморье всплеск ДТП с участием детей-пассажиров

Каждый второй ребенок, пострадавший в ДТП, находился в салоне автомобиля вместе со своими родителями

По данным статистики Госавтоинспекции Приморского края с начала года на дорогах региона получили травмы свыше 260 детей и подростков, 9 несовершеннолетних погибли. Основное число пострадавших – пассажиры, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Из общего числа автомобильных аварий 114 ДТП (49,3%) произошли с участием детей-пассажиров, 6 несовершеннолетних погибли, 143 – получили травмы различной степени тяжести.

По видам ДТП распределены следующим образом:

  • 59,6% – столкновения транспортных средств;
  • 14,6% - опрокидывания транспортных средств;
  • 12,8% - съезд с дороги;
  • 7,3% - наезд на препятствие;
  • 3,6% - наезд на стоящее транспортное средство;
  • 0,9% - падение пассажира.

ДТП, в результате которых погибли несовершеннолетние:

01 января в п. Пластун в результате опрокидывания легкового автомобиля пострадали трое 13-летних подростков, четвертый 14-летний пассажир скончался на месте ДТП. Все участники происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.

22 апреля в г. Уссурийске в результате столкновения транспортных средств погиб грудной ребенок. Водитель автомашины, в салоне которой находился несовершеннолетний, выехал на полосу встречного движения. 7-месячнй ребенок лежал на руках у матери.

10 июня в Михайловском районе края при выполнении маневра обгон один из участников автомобильной аварии выехал на полосу встречного движения  и совершил касательное столкновение с попутным транспортным средством, после чего "лобовое" с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении.  Погибший – мальчик 7 лет. В салоне автомобиля, в котором находился несовершеннолетний, отсутствовало специальное детское удерживающее устройство, кроме того, ребенок не был пристегнут штатным ремнем безопасности.

05 августа, Лазовский район, съезд с дороги. Водитель автомобиля, в котором находился 4-летний ребенок, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). Со слов матери погибшей девочки, ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности с использованием адаптирующего устройства.

16 августа, Хасанский район, столкновение транспортных средств. При проезде перекрестка водитель автомобиля, в котором находились несовершеннолетние, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и совершил с ним столкновение. Погибли родители и девочка 9 лет (была пристегнута штатным ремнем безопасности). Мальчик 5-лет получил травмы различной степени тяжести (был в ДУУ).

17 августа, Красноармейский район, съезд с дороги. При движении задним ходом водитель допустил съезд автомобиля в водоем, с последующим затоплением. Погибла девочка в возрасте 9 лет (со слов водителя, была пристегнута штатным ремнем безопасности). 

В 16 происшествиях установлено нарушение правил перевозки несовершеннолетних (14,7%), в том числе 3 случая, в результате которых несовершеннолетние скончались.               

Чтобы снизить количество аварий с участием маленьких пассажиров, сотрудниками Госавтоинспекции на регулярной основе проводятся целенаправленные профилактические мероприятия. На сегодняшний день к административной ответственности привлечено свыше 12 тысяч водителей, не позаботившихся о безопасности ребенка в автомобиле. На каждого из них наложен административный штраф в размере 3 тыс. рублей. Наибольшее число нарушений выявлено в городах: Владивосток, Уссурийск и Находка. 

Госавтоинспекция Приморского края напоминает участникам движения о том, что на сегодняшний день перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно с использованием детских удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание:

Автокресло нужно выбирать в соответствии с ростом и весом ребенка. Родителям следует помнить, что в магазин за автокреслом лучше идти вместе с ребенком. Пусть он попробует посидеть в нем, застегните внутренние ремни и посмотрите насколько юному пассажиру удобно. Если главного пассажира автокресло устроило не стоит сразу же оплачивать покупку, вначале необходимо проверить подходит ли данное детское удерживающее устройство вашему автомобилю – достаточна ли длина ремней безопасности для надежного крепления автокресла. Устанавливать детское удерживающее устройство лучше на заднем пассажирском сидении. После закрепления автокресла в автомобиле проверьте, насколько оно подвижно. При правильном размещении и закреплении люфт автокресла должен быть минимальным.

Метки: дети, ДТП

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