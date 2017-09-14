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Китай

13 сентября 2017, 11:20
Китай может запретить производство бензиновых и дизельных автомобилей

Китай может запретить производство бензиновых и дизельных автомобилей

Об этом стало известно на Международном форуме по развитию автомобильной промышленности Китая-2017

В начале сентября заместитель министра Министерство промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на Международном форуме по развитию автомобильной промышленности Китая-2017 отметил, что "некоторые страны уже утвердили срок окончания производства и продажи автомобилей на традиционном топливе. Министерство уже начало соответствующее исследование и в скором времени совместно с профильными ведомствами установит аналогичный срок для Китая", сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

Министерство промышленности и информатизации КНР впервые сделало заявление, связанное с запретом на использование автомашин, работающих на традиционном топливе. Это означает, что Китай официально внес всесторонний запрет на бензиновые и дизельные автомобили в повестку дня.

Синь Гобинь на форуме также отметил: "Период до 2025 года станет временем сильных реформирований в автоиндустрии". Предприятиям отрасли необходимо понять эту тенденцию, своевременно внести изменения в свои стратегии.

Как известно, в настоящее время ряд стран, в том числе Великобритания и Франция, уже объявили о планах запретить продажу автомобилей, работающих на бензине и дизеле, время выполнения программы с 2025 по 2050 годы.

Что касается конкретного графика осуществления запрета в КНР, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу отметил, что запрет автомобилей, работающих на традиционных видах топлива, и всестороннее развитие автомашин на новых источниках энергии является тенденцией современного общества, однако это относится к разряду системных разработок и представляет собой длительный процесс, перехода невозможно добиться сразу за короткий промежуток времени.

Научный сотрудник Исследовательского института оборудования и промышленности Центра по развитию электронно-информационной индустрии Китая Сюй Нань заявил: "С нынешней точки зрения для Китая вероятность осуществления плана к 2025 году небольшая. Даже план Германии, которая раньше остальных стран в Европе официально утвердила срок всестороннего запрета продаж к 2030 году, считается крайне радикальным".

Автомобильный аналитик Янь Цзинхуэй придерживается такой же точки зрения. По его мнению, в Китае, главным образом, преобладают автомобили на традиционном топливе, без полного перехода на индустрию новых источников энергии сложно гарантировать послепродажное обслуживание около 200 млн. автомобилей. В связи с этим, по его словам, правительству страны необходимо оказывать более активную поддержку развитию новых источников энергии, осуществляя постепенный переход.

Инсайдеры в интервью СМИ отметили, что условием для запрета продажи автомобилей, работающих на бензине и дизеле, является распространение автомашин на новых источниках энергии, более того, необходимо их широкое применение, однако, в соответствии с нынешней ситуацией, несмотря на быстрое развитие, их доля отнюдь невысокая.

Согласно опубликованной Обществом автомобильных инженеров Китая "Дорожной карте по энергосбережению и автомобильным технологиям на новых источниках энергии", ожидается, что к 2020 году объем продаж автомобилей на новых источниках энергии достигнет 2,1 млн., коэффициент проникновения составит 7%. К 2025 и 2030 годам объем продаж будет 5,25 млн. и 15,2 млн. автомашин соответственно, коэффициент проникновения достигнет 15% и 40%.

По данным, опубликованным Транспортным управлением Министерства общественной безопасности КНР, вплоть до конца июня этого года парк автомобилей страны составлял 205 млн. Согласно расчету темпов чистого роста, к 2025 году объем продаж в 525 тыс. автомашин по-прежнему будет занимать небольшую долю в общем автомобильном парке страны.

В связи с этим, инсайдеры отмечают, что окончание эпохи автомобилей на традиционном топливе – это вопрос времени, однако остановка продажи автомашин, работающих на бензине и дизеле, не произойдет так быстро.

С нынешней точки зрения, процесс развития автомобилей на новых источниках энергии в Китае сталкивается со множеством проблем, а именно с совершенствованием ключевых технологий собственных брендов, отсталостью строительства зарядной инфраструктуры.

Метки: Китай, электромобили

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