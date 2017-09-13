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Китай

12 сентября 2017, 22:20
Xiaomi выпустили "убийцу iPhone 8" за день до того, как Apple начнет старт продаж своей новой модели

Xiaomi выпустили "убийцу iPhone 8" за день до того, как Apple начнет старт продаж своей новой модели

Премьера нового iPhone состоится сегодня в США

Xiaomi выпустили свое дорогостоящее устройство за день до того, как американская компания выпустила свою долгожданную 10-ю юбилейную модель. Mi Mix 2, в котором представлен полностью керамический дизайн Unibody от Philippe Starck, поставляется с полноэкранным дисплеем, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Цена устройства на внутреннем рынке Китая составляет 4699 юаней (720 долларов США). Телефон имеет уникальное соотношение сторон дисплея – 18:9. Ширина экрана меньше на 0,01 дюйма по сравнению с прошлой версией гаджета. "Мы всегда стремимся предоставлять потребителям более качественную продукцию по более низким ценам", - сказал на церемонии открытия в столице Китая основатель и исполнительный директор компании в Пекине Лей Цзюнь.

 

Смартфоны с высокими качественными показателями по доступным ценам – это то, за счет чего Xiaomi вошла в число пяти мировых компаний в сегменте. Более пристальное внимание к глобальным проектам и массовому маркетингу помогли компании оправиться от резкого спада продаж, закончившегося в декабре прошлого года.

Xiaomi представили свой новый смартфон на день раньше, чем Apple выпустит свой телефон 12 сентября в Купертино, штате Калифорния. Ожидается, что на мероприятии самая дорогая компания в мире представит три новые модели, в том числе, "супер-премиум" iPhone X с "беспроблемным" дисплеем, на котором экран будет более крупный при меньшем размере телефона.

После шести последних кварталов, в течение которых продажи Apple в Китае падали, американский бренд нуждается в новом продукте, чтобы оживить продажи на крупнейшем в мире рынке мобильных телефонов, где в прошлом году в обращении находилось около 2,33 миллиарда устройств. 

Помимо Xiaomi, американская компания также должна бороться с конкуренцией со стороны Huawei, Oppo и Vivo, каждая из которых выпускает устройства на базе Android по сопоставимым или даже лучшим характеристикам, но по более низким ценам.

 

У Apple есть много причин для волнения. Согласно отчету Counterpoint Technology Market Research, крупнейший в мире производитель сетевого и телефонного оборудования Huawei превзошел Apple по объему продаж смартфонов в мире в июне и июле. По словам аналитиков, август также был хорошим месяцем для китайской компании.

Метки: Xiaomi, новинка

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