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Экономика

12 сентября 2017, 20:30
12 миль зоны морей Дальнего Востока могут перейти инвесторам

Поданы первые предварительные заявки на электронные аукционы по распределению аквакультуры

12 миль зоны морей Дальнего Востока могут перейти инвесторам

Первые предварительные заявки на электронные аукционы по распределению участков под аквакультуру подали 12 потенциальных инвесторов. Общая площадь этих участков — 25 тыс. га, сообщает ЕНВ со ссылкой на Федеральное агентство по рыболовству.

Речь идет об акваториях территориальной протяженностью 12-миль. Приоритет запрашиваемых претендентами участков  Сахалинская область и Приморский край.

Росрыболовством и Роскартографией совместно с Фондом развития Дальнего Востока была разработана новая онлайн-система электронных аукционов. Благодаря ей, инвесторы могут, выбирать местоположение участка под аквакультуры на интерактивной карте самостоятельно. Ранее, такие вопросы решали исключительно чиновники. По предварительным прогнозам, за три года могут быть распределены около 100 тыс. га акватории. Сумма, вложенная инвесторами, может составить более 30 млрд. рублей.

Метки: инвестиции, Росрыболовство, участки

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