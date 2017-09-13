Крупнейший банк России перевел дебетовые карты клиентов в статус овердрафтных

Информация, которая буквально вчера ввела пользователей карт Сбербанка в шоковое состояние, оказалась фейковой, и полностью опровергнута, сообщает ЕНВ.

Напомним, пользователи социальных сетей получили массовую рассылку о том, что крупнейший банк России Сбербанк без согласия клиентов "перевел дебетовые карты клиентов в статус овердрафтных".

Ниже полный текст сообщения (орфография оригинала — прим. ред.):

"Важная информация!!

Друзья! Если вы еще не в курсе, то ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! @сбербанк вчера совершил махинацию века, переведя все (?) дебетовые карты без согласия клиентов в статус овердрафтных. Это вы можете проверить в статусе карты в вашем он-Лайн банке. Это значит, что теперь:

1. Вы можете уходить в минус, даже если у вас О на карте (штрафы и обслуживание карты все-таки будут списывать в минус.)

2. Моё любимое!!!!!: этот статус означает, что теперь на вашей карте не только ваши личные активы, но и активы банка. И тут происходит замечательное. Если вам на карту перевели энную сумму, вам пришло оповещение, и вы тут же сняли сумму или перевели на другой счёт, то с вас тоже спишут процент. Сотрудники банка объясняют это так: эта сумма только номинально поступила на ваш счёт, но до лицевого счёта ещё не дошла, поэтому эти деньги вы по сути "занимаете" у банка, за что с вас тоже спишут процент при поступление уже ваших денег на лицевой счёт. То есть, чтобы беспроцентно осуществлять операции, вы должны проверять дошли ли деньги на ваш лицевой счёт и это зафиксировано в расширенной выписке, и только после этого можете пользоваться уже своими деньгами, а не временным микрокредитом, который предоставляет банк, пока деньги "идут".

В этой истории прекрасно все: и нарушение договора на таком масштабном уровне, и не оповещение клиентов о принудительном кредитовании (все помним, что пенсии и стипендии приходят на эти карты. Я не думаю, что пенсионеры вообще об этом когда-нибудь узнают) и невозможность он-Лайн отменить статус карты. Остап Бендер отдыхает.

Вроде можно прийти в банк и составить отказ на эту "услугу" и потом трясти ей в случае возникновения трений. Или отказаться от карты. Но произвол гос.банка зашкаливает до невообразимых масштабов. Будьте в курсе и предупредите старших родственников, которые вряд ли в этом что-то понимают!"