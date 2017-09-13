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Экономика

12 сентября 2017, 20:00
Головной офис ПАО "Сбербанк" во Владивостоке

Крупнейший банк России перевел дебетовые карты клиентов в статус овердрафтных

По официальной информации пресс-службы Дальневосточного ПАО Сбербанк, информация не соответствует действительности

Информация, которая буквально вчера ввела пользователей карт Сбербанка в шоковое состояние, оказалась фейковой, и полностью опровергнута, сообщает ЕНВ.

Напомним, пользователи социальных сетей получили массовую рассылку о том, что крупнейший банк России Сбербанк без согласия клиентов "перевел дебетовые карты клиентов в статус овердрафтных".

Ниже полный текст сообщения (орфография оригинала — прим. ред.):

"Важная информация!!

Друзья! Если вы еще не в курсе, то ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! @сбербанк вчера совершил махинацию века, переведя все (?) дебетовые карты без согласия клиентов в статус овердрафтных. Это вы можете проверить в статусе карты в вашем он-Лайн банке. Это значит, что теперь:

1. Вы можете уходить в минус, даже если у вас О на карте (штрафы и обслуживание карты все-таки будут списывать в минус.)

2. Моё любимое!!!!!: этот статус означает, что теперь на вашей карте не только ваши личные активы, но и активы банка. И тут происходит замечательное. Если вам на карту перевели энную сумму, вам пришло оповещение, и вы тут же сняли сумму или перевели на другой счёт, то с вас тоже спишут процент. Сотрудники банка объясняют это так: эта сумма только номинально поступила на ваш счёт, но до лицевого счёта ещё не дошла, поэтому эти деньги вы по сути "занимаете" у банка, за что с вас тоже спишут процент при поступление уже ваших денег на лицевой счёт. То есть, чтобы беспроцентно осуществлять операции, вы должны проверять дошли ли деньги на ваш лицевой счёт и это зафиксировано в расширенной выписке, и только после этого можете пользоваться уже своими деньгами, а не временным микрокредитом, который предоставляет банк, пока деньги "идут".

В этой истории прекрасно все: и нарушение договора на таком масштабном уровне, и не оповещение клиентов о принудительном кредитовании (все помним, что пенсии и стипендии приходят на эти карты. Я не думаю, что пенсионеры вообще об этом когда-нибудь узнают) и невозможность он-Лайн отменить статус карты. Остап Бендер отдыхает.

Вроде можно прийти в банк и составить отказ на эту "услугу" и потом трясти ей в случае возникновения трений. Или отказаться от карты. Но произвол гос.банка зашкаливает до невообразимых масштабов. Будьте в курсе и предупредите старших родственников, которые вряд ли в этом что-то понимают!"

Как рассказали в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, данная информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности. Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Приводим текст пояснения представителей банка ниже:

"Платежи и переводы средств при нулевом балансе по дебетовой карте не производятся.  Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты.  В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, это необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами.

В редких случаях, в связи с особенностями проведения операций по банковским картам, возможны ситуации, когда с карты списывается сумма, превышающая доступный расходный лимит. В этом случае может образоваться так называемая задолженность. Разумеется, так как вины клиента здесь нет, никакие штрафные санкции или проценты не начисляются.

Чаще всего клиенты сталкиваются с этим в случаях, например, при оплате картой в заграничных поездках (с момента оплаты до момента подтверждения операции может пройти несколько дней, курс валюты за это время может измениться, и с карты спишется более крупная сумма в рублях, чем сумма, указанная в СМС-сообщении, полученном в момент покупки).

При использовании переводов с карты на карту, как вы знаете, такой перевод происходит почти мгновенно, и после подтверждении операции, средства сразу становятся доступны для использования. Однако расчеты между банками занимают несколько дней, и поэтому, если снять все переведенные деньгами, возможно возникновение технической задолженности до момента фактического осуществления перевода из стороннего банка". 

Метки: карты, общественный резонанс, Сбербанк

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