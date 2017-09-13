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Китай

12 сентября 2017, 17:00
Гонконгские бизнесмены приняли участие в Чанчуньском ЭКСПО

Гонконгские бизнесмены приняли участие в Чанчуньском ЭКСПО

В экспозиции Гонконга активно используются технологии виртуальной реальности

Стиль и качество жизни Гонконга представили на 11-й Международной ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия" предприниматели из Гонконга, сообщает ЕНВ.

Впервые павильон Гонконга открылся по решению Гонконгского Совета по развитию торговли на ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия" в 2011 году. Раз в два года выставка в Чанчуне становится крупнейшим событием в экономике региона.

"В этот раз мы не стали демонстрировать высокие технологии и производственные линии. В нашем павильоне представлены товары для повседневной жизни, высококачественные товары, которые мы называем гонконгским стилем жизни", - говорит руководитель отдела развития промышленности Гонконгского Совета по развитию торговли Чен Цзясянь.

На 11-й ЭКСПО павильон Гонконга стал одним из самых популярных. Под своей крышей он собрал 130 бизнесменов и более 160 торговых марок из специального административного района Сянган. На выставке представлены одежные бренды, модные аксессуары, кухонная и бытовая техника, а также продукты питания.

У стендов павильона всегда многолюдно. Посетители проявляют живой интерес, активно выбирают и покупают понравившиеся продукты. Коммерсанты активно продвигают свой товар, предлагают бесплатные пробники, чтобы большее количество людей смогли познакомиться со стилем жизни Гонконга.

В экспозиции Гонконга активно используются технологии виртуальной реальности. С помощью технологий VR здесь можно совершить виртуальную экскурсию по всему Гонконгу, не покидая центр Чанчуня любоваться великолепными старинными и современными зданиями Гонконга, живописными сопками и морем.

Инициатором превращения большей части павильона в зону виртуальной реальности стал заместитель руководителя отдела развития промышленности Гонконгского Совета по развитию торговли Се Мингуй.

По инициативе руководства Совета по развитию торговли в павильоне Гонконга вживую демонстрируют посетителям процесс приготовления знаменитого гонконгского молочного чая. Для этого в Чанчунь привезли лучших мастеров из Гонконга.

Впрочем, по словам руководителя отдела развития промышленности Гонконгского Совета по развитию торговли Чен Цзясяня, в этот раз знакомство простых жителей провинции Цзилинь с товарами из Гонконга не является главной целью участия делегации в ЭКСПО. В рамках выставки организованы переговоры представителей бизнеса из Гонконга с местным бизнесом. На эти встречи приглашены торговые агенты, дилеры, представители торговых сетей со всей провинции. Гонконгский Совет по развитию торговли надеется, что участие в 11-й ЭКСПО поможет открыть для гонконгских товаров не только рынки Чанчуня, но и всей Северо-Восточной Азии в целом.

Метки: Гонконг, ЭКСПО

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