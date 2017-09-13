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Общество

12 сентября 2017, 16:10
Во Владивостоке развернулась ярмарка приморских продуктов питания

Во Владивостоке развернулась ярмарка приморских продуктов питания

На центральной площади можно будет продегустировать продукцию местных производителей

"Лучшие товары Приморья" представили на 21-ой выставке-ярмарке "Приморские продукты питания" во вторник, 12 сентября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В этом году ярмарка на центральной площади Владивостока проходит под слоганом "На одно солнце глядим, да одно дело делаем". Здесь каждый может продегустировать продукцию местных производителей, а также получить консультацию по любому продукту, производимому в Приморье.

Уже традиционно выставка-ярмарка открылась парадом караваев от ведущих компаний по производству хлебобулочных изделий.

Вице-губернатор Денис Бочкарев поприветствовал гостей ярмарки, отметив, что обилие представленных продуктов показывает развитие агропромышленного комплекса Приморья.

"За последние пять лет мы нарастили объемы сельскохозяйственной продукции. В рамках ТОР “Михайловский” строятся мощные свиноводческие комплексы. На прошедшем Восточном экономическом форуме было подписано соглашение по строительству в крае молочных комплексов. Таким образом, мы планируем к 2020 году обеспечить край не только свининой, но и молоком", – подчеркнул заместитель главы региона.

В рамках выставки состоялась церемония награждения победителей краевого смотра-конкурса "Лучший товар Приморья-2017". Среди них – молочный йогурт и мягкий сыр "Бри" компании "Провиант", белковые соевые напитки ЗАО "Новое время", пресервы, мидии, сельдь и салат из морской капусты ООО "Рыбный мир", мясные изделия от Торгового дома "ВИК", а также окорок копченый ООО "Никольск", ратимировские охотничьи колбаски, пражские колбаски компании "Надежда-95", мед ООО "Пчелка" и "Владхлеб".

Победители конкурса теперь смогут использовать знак "Лучший товар Приморья" на упаковке своего товара в течение двух лет.

Отметим, 21-я выставка-ярмарка "Приморские продукты питания" на центральной площади Владивостока будет работать два дня – 12 и 13 сентября. В ней принимает участие более 60 компаний, которые представляют мясную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и морепродукты. Работает ресторан вьетнамской кухни. Кроме того, подготовлена насыщенная культурная программа с викторинами и презентациями, выступлениями творческих коллективов.

Метки: ВЭФ, ярмарка

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