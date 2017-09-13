Коммерческая ассоциация Чанчуня наведет мосты между правительством и предприятиями

Столица провинции Цзилинь, город Чанчунь, создала коммерческую ассоциацию с целью наведения мостов между правительством и предприятиями. Первая в 2017 году встреча иностранного предпринимательского сообщества прошла в начале сентября, сообщает ЕНВ.

Эта коммерческая структура состоит из 88 организаций, 48 из которых иностранные коммерческие сообщества, расположенные в Чанчуне, а также 40 частных и коллективных компаний. Организация имеет широкую сферу деятельности, в том числе большая часть приходится на инвестиции в Чанчунь.

По словам председателя ассоциации китайских предпринимателей-иностранцев города Чанчуня Вана Янпина, они были созданы для объединения сил участников с целью увеличения объемов привлеченных инвестиций.

Ван Янпин заявил, что встреча поможет интегрировать ресурсы иностранных коммерческих организаций и повысить конкурентоспособность. "Мы будем углублять сотрудничество коммерческих сообществ между собой, коммерческих сообществ и правительства, коммерческих сообщест и предприятий, и как следствие - продвигать развитие экономики города Чанчуня", - сказал Янпин.

По словам старшего секретаря коммерческого сообщества провинции Шаньдун Суня Вэньгуя, по итогам первой половины этого года, в провинции Цзилинь зарегистрировано более 1800 коммерческих сообществ, и большинство из них находится в городах Чанчунь и Цзилине. "Это способствовало поднятию эконимики провинции Цзилинь", - заявил он, поясняя, что с 2011 по 2015 годы, коммерческое сообщество инвестировало в провинцию Цзилинь более триллиона юней, что занимает 80% капитала провинции.

"По неофициальной статистике, в настоящее время в Чанчуне находится 26 коммерческих сообществ провинциального уровня, 20 городского уровня, более 6600 организаций иностранных коммерческих сообществ, общая сумма собственных и привлеченных инвестиций которых - более двух триллионов юаней", - рассказал Вэньгуй.

Так как международные коммерческие сообщества облюбовали Чанчунь, было принято решение создать некоммерческую ассоциацию иностранных сообществ. Организация объединяет практически все сферы деятельности, в том числе недвижимость, медицина, стройматериалы, продукты питания и так далее. Это торговое сообщество будет отстаивать принципы дружественного объединения, сотрудничества, развития, совместного процветания, продвижения коммерческих связей, технического обмена города Чанчуня с другими городами.

Генеральный инспектор министерства общественной работы Чанчуня SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. Ван Сяочао отметила, что создание иностранной коммерческой ассоциации завершит период предприятий-одиночек в Чанчуне. Структура может интегрировать ресурсы разных профессиональных сфер, создать союз разных профессий, создать информационное пространство, способствующее взаимовыгодному развитию и стимуляции экономического роста.

Председатель коммерческого общества Хэйлунцзян провинции Цзилинь Чжан Цзясинь сказал, что создание ассоциации международного коммерческого соообщества покажет, что неместные предприятия в Чанчуне могут помочь друг другу в развитии и процветании.

Мэр Чанчуня Лю Чанлон заявил, что желает, чтобы международное коммерческое сообщество стало играть ведущую роль в согласовании и контроле, стимуляции обмена и кооперации между сообществом и предприятиями, а также в совместном развитии. В свою очередь правительство Чанчуня будет активно поддерживать и создавать условия для развития.

В будущем Управление коммерции Чанчуня планирует предложить международному коммерческому сообществу создать платформу, которая будет способствовать привлечению новых торговых специалистов, а также капитала, кроме того на нее ляжет развитие качественных и бесперебойных коммуникаций. Все это должно способствовать нарастанию привлекательности самой организации, укреплению ее связей и боевого духа, а в итоге должно усилить развитие и процветание Чанчуня.

В то же время создание международной ассоциации предпринимателей торговли откроет новый период в развитии предпринимательства, будут привлечены новые компании, например, в этой встрече приняли участие 34 организации, и примерная сумма инвестиций составила около 93 миллиардов юней, то есть масштаб, количество и качество показывает исторический прорыв.

Представители Управления коммерции Чанчуня отмечают, что в этот раз встреча была масштабной. Двадцать пять компаний из присутствующих пожелали инвестировать более пятисот миллионов юней каждая, из намеченных инвестиций, на 65 миллиардов 300 миллионов юаней было подписано восемь договоров прямо на встрече, включая договор между региональным правительством Чаояна и корпорацией Синвы Гуйчжоу на 20 миллиардов, которые пойдут на строительство международного культурного туристского объекта "Чанчунь – Чаоян – Дасин".

Высокий уровень – 34 организации, 12 организаций из которых с уставным капиталом в шесть триллионов юаней, планируют инвестировать около 193 миллиардов юней, среди них три организации из области биологии и медицины, чья инвестиционная сумма составит около 111 миллиардов юней, три организации современных материалов, чья инвестиционная сумма более 16 миллиардов юней, две организации из области новой энергетики и элеатромобилей, их примерная сумма инвестиций составила более 21 миллиарда юней, и четыре организации из сферы промышленного производства снаряжения, их инвестиции составили более 44 миллиардов юней.

Расширение сфер - в этот раз встреча не была ограничена только тремя основными отраслями - экологической охраной, рекреационной и здравоохранной, финансовая и инвестиционная области также принимали активное участие и достигли высоких результатов. Так Фонд возрождения Северо-востока и SHOUGANG GROUP подписали договор и вместе инвестировали один миллиард юней, кроме того Управление по туризму города Чанчуня и корпорация Линшэн также подписали соглашение о развитии культурного туризма.

Мэр Чанчуня Лю Чанлон высказался о том, что они поставили себе цель по созданию кофортной среды для развития экономики, чтобы как можнобольше предприятий инвестировали в город, кроме того, они планируют сокращать административное вмешательство в рассмотрение и утверждение проектов, проведут реформу "Интернет+госуслуги", в особых случаях станут инструктировить, предоставят политику льгот, облегчая нагрузку на предприятия, будут непрерывно повышать уровень и качество обслуживания, а также создавать беспристрастный рынок.

До сих пор в Чанчуне было зарегистрировано более 600 тысяч разных предприятий. В первой половине 2017 года ими было использовано более 893 миллиардов юней отечественного капитала, рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года составил 21.1%, иностранного капитала было использовано чуть более девяти миллиардов юней, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 24.6%.

"Эти данные самое хорошее доказательство улучшения и оптимизации торговли", - сказал мэр Чанчуня Лю Чанлон. По его словам, в ближайшие пять лет Чанчунь будет изо всех сил работать над пятью обновлениями: рост экономики, уровень энергетики, улучшение уровня жизни населения, общественное управление и улучшение экологии. Все это для повышения качества жизни и занятости горожан и создания города-центра Северо-восточной Азии.