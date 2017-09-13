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Общество

12 сентября 2017, 13:30
Во Владивостоке состоялась премьера фильма "Матильда"

Во Владивостоке состоялась премьера фильма "Матильда"

Показ фильма состоялся 11 сентября

Городская премьера состоялась на несколько недель раньше общероссийской, которая запланирована на 26 октября. Приморский зритель увидел нашумевшую кинокартину в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого", сообщает ЕНВ. 

На премьере присутствовал режиссёр фильма – Алексей Учитель. Перед показом фильма были предприняты беспрецедентные меры безопасности на случай провокации от религиозных фанатиков.

Однако, всё прошло крайне мирно. Люди, пришедшие на киносеанс, остались довольны. Некоторые люди плакали. Оскорблений чувств верующих, которыми пугала нынешний депутат Государственной думы Наталья Поклонская, во время показа фильма не наблюдалось. Зрители увидели историю любви последнего русского императора с балериной. Фильм вызвал вполне положительные зрительские отзывы.

Напомним, что вокруг премьеры фильма "Матильда" было множество обсуждений. Ряд деятелей, приближенных к церкви, восприняли фильм как кощунство против Николая Второго, считающегося в Русской Православной Церкви святым. Эти люди считают, что их чувства были оскорблены тем, что в фильме был показан роман между Николаем II и Матильдой Кшесинской.

Основную роль в нагнетании истерии вокруг показа фильма сыграла бывший крымский прокурор Наталья Поклонская, известная своим крайне положительным отношением к последнему императору Российской Империи.

Метки: Матильда, Меридианы Тихого, Поклонская, премьера, учитель, фильм

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