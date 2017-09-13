Китайские банки заморозили северокорейские счета

Четыре крупных государственных банка в Китае приняли беспрецедентные меры для ограничения финансовых операций северокорейских граждан, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Источникияпонской вещательной корпорации NHK, знакомые с ситуацией, заявляют, что банки направили уведомление в посольство Северной Кореи в Пекине и его генеральное консульство в Шэньяне.

Они вынесли предписание, чтобы банковские счета всех северокорейцев, в том числе, дипломатов, были опустошены к концу августа.С тех пор финансовые операции с участием северокорейцев, как сообщается, почти прекратились. Источники добавили, что северокорейцам в принципе не разрешено открывать новые счета.

Для китайских банков беспрецедентно принимать такие жесткие меры для северокорейских дипломатов, поскольку даже при санкциях ООН каждому разрешено открывать один счет.

В июне правительство США односторонне наказало банк в Даньдуне, провинцию Ляонин, за якобы облегчение передачи денег компаниям, участвующим в разработке ракет Северной Кореи.

Последний шаг рассматривается, как попытка Китая показать, что он берет более жесткую линию в политике относительно Северной Кореи.Однако еще предстоит выяснить, какое влияние эти меры окажут на Пхеньян, ведь многие северокорейские торговцы в Китае, как сообщается, ведут бизнес наличными или используют счета китайских торговых партнеров.