Экс-глава поселения в Приморье проведет три года в колонии за служебный подлог

Экс-главу Тимофеевского сельского поселения Ольгинского района Приморья осудили на три года колонии за служебный подлог и пособничество в мошенничестве, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка вступила в преступный сговор с должностными лицами администрации Ольгинского муниципального района, привлекла к соучастию в преступлениях свою подчиненную - специалиста администрации поселения (уголовные дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство).

В ходе реализации преступного умысла, направленного на хищение земельных участков, расположенных на побережье залива Владимира Японского моря, чиновница сначала вносила в похозяйственные книги Тимофеевского сельского поселения заведомо ложные сведения о наличии у подставных лиц земельных участков, с учетом которых составлялись подложные выписки.

После этого на основании выписок участки незаконно ставились на кадастровый учет, а затем по договорам дарения переходили в собственность. Однако фактически за передачу земли в собственность чиновники брали деньги. В результате мошенничества ущерб Ольгинскому району и Веселояровскому сельскому поселению составил более 13 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал фигурантку виновной в совершении указанных преступлений.

Учитывая ее состояние здоровья, а также рассмотрение дела в особом порядке, суд назначил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью сроком на 1 год 6 месяцев.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Женщина обжаловала приговор, однако Приморский краевой суд не удовлетворил апелляцию ее адвоката. Вердикт суда вступил в законную силу.