Японская корпорация Honda совместно с китайской Neusoft будут производить электромобили в Китае

Японская Honda Motor заявляет, что она объединится с крупной китайской IT-компанией для разработки технологий для электромобилей, производство которых она планирует запустить в Китае в следующем году, сообщает ЕНВ.

Honda объявила в понедельник, что она разработает систему управления с батареями от Neusoft. Китайская компания будет принимать участие в разработке технологий управления данными.

Китайское правительство стремится снизить темпы загрязнения воздуха путем постепенного отказа от автомобилей, которые используют бензин и дизель.Китай планирует обязать автопроизводителей продавать определенный процент электрических и других экологически чистых автомобилей, начиная со следующего года. Проще говоря, автогиганты должны будут начать производить и продавать автомобили, которые не будут наносить вред окружающей среде.

Крупнейшие автопроизводители мира, включая Toyota и Nissan, а также немецкий гигант Volkswagen, планируют ввести электромобили на китайский рынок начиная со следующего года.