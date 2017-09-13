Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

12 сентября 2017, 12:40
Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за сокращение поставок нефти в Северную Корею

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за сокращение поставок нефти в Северную Корею

Члены Совбеза договорились об умеренном ужесточении ограничений против КНДР

Постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций договорились о новых санкциях против Северной Кореи, которая провела своё шестое ядерное испытание в начале этого месяца, сообщает ЕНВ.

Совет единогласно принял резолюцию в понедельник. Изначально представители США предложили полный запрет на экспорт нефти в Северную Корею. Однако вместо того, членами Совбеза было принято несколько другое решение. В резолюции стороны зафиксировали потолок на экспорт нефти, равный общей сумме прошлого года.

Последняя резолюция против Северной Кореи, принятая 5 августа Советом Безопасности, запрещала государствам-членам ООН покупать уголь, железную руду и другие ключевые товары из Северной Кореи, что означало сокращение дохода от экспорта на 1 млрд. долл. США в год.

Пересмотр изначальной резолюции был сделан по инициативе Китая и России, которые в отличие от своих партнеров упирают на необходимость построения конструктивного диалога с КНДР в решении ядерной проблемы на полуострове.

Резолюция включает запреты на экспорт текстиля Северной Кореи. Также появился запрет на наём северокорейских рабочих, которые ведут профессиональную деятельность за рубежом.

Сейчас специалисты сосредоточены на ответной реакции Пхеньяна. Главной интригой является то, как страна отреагирует на очередной шаг ООН.

Напомним, Совет Безопасности наложил уже семь санкций с момента первой детонации ядерного устройства Северной Кореи в октябре 2006 года, начиная с эмбарго на поставки оружия, а также замораживания активов и запрета на поездки лиц, участвующих в ядерной программе страны.

Метки: ООН, санкции, Северная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Бангладеш призывает поддержать мусульманское меньшинство МьянмыБангладеш призывает поддержать мусульманское меньшинство Мьянмы
сегодня, 12:40
Того же мнения придерживаются США, Иран, Великобритания и Швеция
Америка вспоминает жертв теракта 11 сентябряАмерика вспоминает жертв теракта 11 сентября
вчера, 11:30
Мероприятия памяти и скорби прошли по всей стране
СМИ Северной Кореи не сообщили о поздравлении китайского лидера с Днём провозглашения КНДРСМИ Северной Кореи не сообщили о поздравлении китайского лидера с Днём провозглашения КНДР
11 сентября 2017, 18:20
В то же время северокорейцам сообщили о поздравлении Владимира Путина и Рауля Кастро

Последние новости

По инициативе ЦБ РФ прекращение деятельности более 400 доменных имен лже-сайтовПо инициативе ЦБ РФ прекращение деятельности более 400 доменных имен лже-сайтов
сегодня, 14:00
Борьба Банка России с мошенниками продолжается
Провинция Цзилиь является приоритетным регионом материкового Китая для инвесторов из ТайваняПровинция Цзилиь является приоритетным регионом материкового Китая для инвесторов из Тайваня
сегодня, 13:30
Тайваньская делегация основной упор сделала на товары для жизни и здоровья
Во Владивостоке завели два уголовных дела по фактам валютных махинацийВо Владивостоке завели два уголовных дела по фактам валютных махинаций
сегодня, 13:00
По поддельным документам было выведено из России более ста тысяч долларов США

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.09.2017 21:20
В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей 1
06.09.2017 22:30
Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли 1
09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+