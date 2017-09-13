Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за сокращение поставок нефти в Северную Корею

Постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций договорились о новых санкциях против Северной Кореи, которая провела своё шестое ядерное испытание в начале этого месяца, сообщает ЕНВ.

Совет единогласно принял резолюцию в понедельник. Изначально представители США предложили полный запрет на экспорт нефти в Северную Корею. Однако вместо того, членами Совбеза было принято несколько другое решение. В резолюции стороны зафиксировали потолок на экспорт нефти, равный общей сумме прошлого года.

Последняя резолюция против Северной Кореи, принятая 5 августа Советом Безопасности, запрещала государствам-членам ООН покупать уголь, железную руду и другие ключевые товары из Северной Кореи, что означало сокращение дохода от экспорта на 1 млрд. долл. США в год.

Пересмотр изначальной резолюции был сделан по инициативе Китая и России, которые в отличие от своих партнеров упирают на необходимость построения конструктивного диалога с КНДР в решении ядерной проблемы на полуострове.

Резолюция включает запреты на экспорт текстиля Северной Кореи. Также появился запрет на наём северокорейских рабочих, которые ведут профессиональную деятельность за рубежом.

Сейчас специалисты сосредоточены на ответной реакции Пхеньяна. Главной интригой является то, как страна отреагирует на очередной шаг ООН.

Напомним, Совет Безопасности наложил уже семь санкций с момента первой детонации ядерного устройства Северной Кореи в октябре 2006 года, начиная с эмбарго на поставки оружия, а также замораживания активов и запрета на поездки лиц, участвующих в ядерной программе страны.