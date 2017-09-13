Америка вспоминает жертв теракта 11 сентября

11 сентября 2001 года в США произошёл масштабный теракт. В тот же самый день 16 лет спустя, американский народ почтил память жертв этой трагедии. В Нью-Йорке, пострадавшем от террористической атаки, состоялась мемориальная служба, сообщает ЕНВ.

Террористы угнали 4 самолета, два из которых протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Также жертвой атаки стал Пентагон. В результате террористической атаки погибло около 3000 человек.

Мероприятие памяти началось в понедельник в нижнем Манхэттене на месте Всемирного торгового центра, известного как "Ground Zero".

Родственники жертв теракта зачитали имена умерших. Это произошло после того, как прошла минута молчания в 8:46 утра, когда первый самолет протаранил Северную башню огромного торгового центра.

Между тем, акции памяти проходили по всей стране. Особо отличились как раз Нью-Йорк и Вашингтон. В столице США на памятной службе присутствовали президент Дональд Трамп со своей супругой.

Шестнадцатая годовщина происходит на фоне продолжающихся угроз терроризма как внутри, так и за пределами США. Администрация Трампа взвешивает план отправки дополнительных войск в Афганистан. США уже отправляли туда войска после терактов 11 сентября.