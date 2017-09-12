В Нагасаки прошла акция против атомного оружия

Люди в японском городе Нагасаки организовали сидячую забастовку, чтобы выразить свое несогласие с применением ядерного оружия. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности в отношении военных провокаций Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Протест состоялся в субботу, когда Северная Корея отметила 69-ю годовщину основания страны.Около 80 человек, в том числе, выжившие после атомных бомбардировок и школьники, приняли участие в акции в субботу.

Нагасаки подвергся атомной бомбардировке в конце Второй мировой войны. Атака произошла 9 августа 1945 года. Группа выживших с другими гражданами провели мероприятие памяти в городском парке Нагасаки.

Коичи Кавано, возглавляющий группу выживших, заявляет, что он хочет призвать японское правительство сделать ещё больше для того, чтобы помешать Пхеньяну провести свои ядерные испытания.

Другая участница мероприятий, Сачихо Мизогучи, просила людей подписать петицию, призывающую к уничтожению ядерного оружия. Она сказала, что приняла участие в сидячей акции для того, чтобы выразить протест против ядерных испытаний Северной Кореи.

Эйджи Окумура, оставшийся в живых от атомной бомбардировки, говорит, что Северная Корея провела ядерные испытания после того, как Организация Объединенных Наций сделала шаг в направлении создания безъядерного мира, приняв договор о запрещении ядерного оружия. Окамура также заявил, что он не может мириться с последними ядерными испытаниями Северной Кореи, и он хочет выразить свой гнев через сидячую забастовку.